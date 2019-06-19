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Kıbrıs’taki dini temsilcilerden mültecilere yönelik ortak dayanışma çağrısı

Kıbrıs’taki dini temsilcilerden mültecilere yönelik ortak dayanışma çağrısı

19 Haziran 2019 Çarşamba 07:25
Kıbrıs’taki dini temsilcilerden mültecilere yönelik ortak dayanışma çağrısı

DÜNYA MÜLTECİ GÜNÜ...

KIBRIS’TAKİ DİNİ TEMSİLCİLER MÜLTECİLERE YÖNELİK  ORTAK DAYANIŞMA  ÇAĞRISINDA BULUNDU
“AKDENİZ’İN MASUM İNSANLARIN MEZARI OLMASINA SON VERİLMESİNE YARDIMCI OLUN; MÜLTECİLER DAHA İYİ BİR YAŞAM ARAYIŞINDA OLAN KARDEŞLERİMİZDİR”

Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi, Dünya Mülteci Günü dolayısıyla Kıbrıs’taki Dini Temsilcilerin, dünyanın her yerinde, evlerini topraklarını ve yaşadıkları ortamı terk etmek zorunda bırakılan mültecilere yönelik  ortak dayanışma  çağrısına dikkat çekti.
Slovakya Büyükelçiliği Bünyesinde çalışmalar yapan Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs’taki dini temsilciler, tüm inanç gruplarına  küçük ya da büyük adımlar atarak mültecilere destek olma çağrısında bulundu.

“MÜLTECİLİĞİN ALTINDA YATAN SEBEPLER DİKKATE ALINSIN”
Dini temsilciler karar vericilere de çağrıda bulunarak insanların mülteci olmasının altında yatan sebepleri dikkate almalarını  ve sığınmanın bir insan hakkı olduğunu savunmalarını istedi.

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Açıklamaya göre çağrıda, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, “Mültecilerin problemlerinin çözümüne ve Akdeniz’in masum insanların mezarı olmasına son verilmesine yardımcı olun” dedi.

“SADECE İNSAN HAKKI DEĞİL… DİNİ ZORUNLULUK”
Dini temsilciler tüm inanç gruplarına mültecilere güvenli alanlar ve destek sağlama  çağrısında  da bulunurken; Müftü Talip Atalay mültecileri kucaklamayarak onlara önem vermenin sadece insan haklarının bir gereği değil aynı zamanda dini bir zorunluluk da olduğuna dikkat çekti.
Dini temsilciler mültecileri sevmek ve onlara destek vermenin de bir sorumluluk olduğunu dile getirirken Kıbrıs’taki Latin Katoloik Kilisesi Papazı Jerzy Kraj “Mülteciler daha iyi bir yaşam arayışında olan kardeşlerimizdir” ifadelerini kullandı.
Kıbrıs’taki Ermeni Kilisesi Başpiskoposu Khoren Doghramajian ise, dinin bize birbirimizi  sevmeyi öğrettiğini, bu sevgiyi tüm insanlara eşit olarak dağıtmamız gerektiğini söyledi.
Kıbrıs’taki Maronit Kilisesi  Başpiskoposu Youssef Soueif de gün dolayısıyla “Onları iyi bir şekilde karşılayalım, dinleyelim, koruyalım, onlara eşlik edelim ve potansiyellerinden bir şeyler öğrenelim” söyleminde  bulundu.

Son Güncelleme: 19.06.2019 10:29
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