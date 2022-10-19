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Kıbrıslı Rumlar, KKTC'de 9 ayda 33 milyon Euro harcadı

Kıbrıslı Rumların Ocak-Eylül 2022 döneminde KKTC’de kredi kartı ile 33 milyon Euro’luk harcama yaptığı bildirildi.

19 Ekim 2022 Çarşamba 10:12
Kıbrıslı Rumlar, KKTC'de 9 ayda 33 milyon Euro harcadı

 Kıbrıslı Rumların Ocak-Eylül 2022 döneminde KKTC’de kredi kartı ile 33 milyon Euro’luk harcama yaptığı bildirildi.

Alithia, JCC Smart ödeme sistemi verilerine dayandırdığı haberinde Rumların KKTC’de kredi kartı ile yaptığı alışveriş miktarının ilk çeyrekte 13, ikinci çeyrekte 12,2 ve üçüncü çeyrekte 7,9 milyon Euro; toplam 33 milyon Euro olduğunu yazdı.

Gazete, Rumların aynı dönemde Güney Kıbrıs’ta kredi kartı ile yaptıkları toplam harcamanın 5 milyar 56 milyon Euro, yurt dışında yaptıkları harcamanın ise 2 milyar 100 milyon Euro olduğunu yazdı.

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