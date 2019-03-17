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Kıbrıslı Hekimler, Türkiye’deki meslektaşlarına destek için yürüdü

Kıbrıslı Hekimler, Türkiye’deki meslektaşlarına destek için yürüdü

17 Mart 2019 Pazar 12:14
Kıbrıslı Hekimler, Türkiye’deki meslektaşlarına destek için yürüdü

GÜRKUT: “MESLEKTAŞLARIMIZIN YAŞAMDAN YANA TAVRINA, BARIŞ İSTENCİNE, ADALET VE EŞİTLİK ARAYIŞINA KIBRIS’TAN SELAM GÖNDERİYORUZ”
 

Kıbrıslı Türk hekimler, 14 Mart’ın Tıp Bayramı olarak kutlanmasının 100’üncü yılı nedeniyle meslektaşlarının İstanbul’da düzenlediği yürüyüşe Lefkoşa’dan destek verdi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin organize ettiği etkinlik kapsamında hekimler Girne Kapısı’ndan Sarayönü’ne sembolik bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Türkiye’deki hekimlerle eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri yürüyüşle ilgili açıklama yaparak, “Meslektaşlarımızın yaşamdan yana tavrına, barış istencine, adalet ve eşitlik arayışına Kıbrıs’tan selam gönderiyoruz” dedi.

Türkiye’de modern tıp eğitiminin başlamasından 92 yıl sonra tıp öğrencilerinin ve tıp mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlattığı 14 Mart 1919’un üzerinden 100 yıl geçtiğini belirten Gürkut, bugün Türk Tabipleri Birliği üyelerinin savaş karşıtı söylemleri nedeniyle yargılandığını, bazı yöneticilerin ceza aldığını kaydetti.
 

ÖĞRENCİ HİKMET’İN VE TIP MENSUPLARININ YÜRÜDÜĞÜ YERDE YÜRÜNDÜ
Özlem Gürkut, Türkiye’deki meslektaşlarının bu yıl kutlama yapmak yerine yürüyüş düzenlediğini, öğrenci Hikmet’in önderliğinde Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden Kadıköy’e düzenlenen yürüyüşün 100’üncü yılında İstanbul’da aynı yerde yüründüğünü söyledi.

Gürkut, “100’üncü yılda hekimlerin yurt sevgisi, adalet, eşitlik ve barış arayışı devam ediyor. Meslektaşlarımızın yaşamdan yana tavrına, barış istencine, adalet ve eşitlik arayışına Kıbrıs’tan selam gönderiyoruz” dedi.

Tıp haftasıyla ilgili de konuşan, geçtiğimiz hafta basın toplantısıyla başlayan haftanın bugünkü yürüyüşle tamamlandığını, bir hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde sağlıktaki sorunların ve çözüm önerilerinin da konuşulduğunu söyleyen Özlem Gürkut, “Toplumun daha sağlıklı, refah ve iyi şartlarda yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.



 

Son Güncelleme: 17.03.2019 15:33
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