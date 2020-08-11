banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1095
ALTIN
462.689
DOLAR
7.2274
STERLİN
9.5096
EURO
8.5180
Siyasi intihar
Siyasi intihar
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Testler ve karantina konusu politik krize dönüşmeden…
Testler ve karantina konusu politik...
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
banner355

Kıbrıs’ın tek global üniversitesi GAÜ’nün %90 burs fırsatı için başvurular devam ediyor

11 Ağustos 2020 Salı 15:29
Kıbrıs’ın tek global üniversitesi GAÜ’nün %90 burs fırsatı için başvurular devam ediyor
banner337
banner351

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yükseköğretimde kutladığı 35. Yılına özel %90 burs fırsatını, KKTC, Liseyi KKTC’de okuyan TC ve 3. Dünya Ülkesi vatandaşlara sınavsız sunmaya devam ediyor

%90 Burs için Başvuru ve Kayıtlar Devam Ediyor

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, Covid-19 Pandemi sürecinden dolayı, GAÜ Senatosu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, 2020-2021 Akademik yılı için GAÜ’de üniversite eğitimi almak isteyen KKTC vatandaşı ile; liseyi KKTC’de tamamlayan TC ve 3. Dünya ülkesi vatandaşı aday öğrencilere, ön başvuru koşulu ile sınavsız %90 burslu eğitim alma fırsatı sunulduğu ifade dildi. Hukuk, Eczacılık ve Pilotaj bölümleri dışında tüm bölümlerde geçerli olacak %90 burs fırsatı için, aday öğrencilerin, www.gau.edu.tr/kibrisaday/page/basvuru-formu web sitesinden online başvuruda bulunarak ön kayıtta bulunması gerektiği belirtildi.

banner341
Ayrıca, Hukuk ve Eczacılık bölümünde okumak isteyen aday öğrencilere ise, lisede göstermiş olduğu başarıya göre çeşitli burslar sağlanacağı belirtildi.

Sınavsız %90 Burs, 7 Yıl Kesintisiz!

%90 burs fırsatının, 7 yıl kesintisiz ve GAÜ’nün 7 farklı ülkede bulunan kampüslerinde de geçerli olduğu bildirilen açıklamada, 17 Temmuz’da sona erecek online ön başvuru ve kayıt için aday öğrencilerin, kesin kayıt işlemlerini GAÜ Öğrenci İşleri’ne başvurarak tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

GAÜ’nün 35. Yılına özel sunmuş olduğu sınavsız %90 burs fırsatı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt şartlarına, www.gau.edu.tr/kibrisaday web sitesinden, info@gau.edu.tr mail adresi ya da 0548 870 87 17 numaralı telefon numarasından ulaşılabileceği bildirildi. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak
Polis “Sokağa çıkarken maske takmanın yasal zorunluluk olduğu“ uyarısında bulundu
Polis “Sokağa çıkarken maske takmanın yasal zorunluluk olduğu“ uyarısında bulundu
Yarın birçok yerde elektrik kesintisi olacak
Yarın birçok yerde elektrik kesintisi olacak
Bkp Genel Sekreteri Sonüstün Seçim Öncesi Yapılan İstihdamları Eleştirdi
Bkp Genel Sekreteri Sonüstün Seçim Öncesi Yapılan İstihdamları Eleştirdi
Cumhurbaşkanı Akıncı Lurucina Kapı İnisiyatifi İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Akıncı Lurucina Kapı İnisiyatifi İle Görüştü
Mazlum Kortaş, İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürlüğü’nden, Bakanlık Müdürlüğü’ne Atandı
Mazlum Kortaş, İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürlüğü’nden, Bakanlık Müdürlüğü’ne Atandı
Denktaş: ‘’Yunanistan Erdoğan’ın çağrısına kulak vermeli, diyalog başlamalı’’
Denktaş: ‘’Yunanistan Erdoğan’ın çağrısına kulak vermeli, diyalog başlamalı’’
Ombudsman’dan Aile Yasası’ndaki Karışıklığa Düzeltme Talebi
Ombudsman’dan Aile Yasası’ndaki Karışıklığa Düzeltme Talebi
Ktso: “sivil İtaatsizlik Dahil Her Türlü Eylemi Gündemimize Taşıyacağız”
Ktso: “sivil İtaatsizlik Dahil Her Türlü Eylemi Gündemimize Taşıyacağız”
Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezi İle Güzelyurt Hastanesi İnşaatını Ziyaret Etti
Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezi İle Güzelyurt Hastanesi İnşaatını Ziyaret Etti

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim