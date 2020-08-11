Kıbrıs’ın tek global üniversitesi GAÜ’nün %90 burs fırsatı için başvurular devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yükseköğretimde kutladığı 35. Yılına özel %90 burs fırsatını, KKTC, Liseyi KKTC’de okuyan TC ve 3. Dünya Ülkesi vatandaşlara sınavsız sunmaya devam ediyor

%90 Burs için Başvuru ve Kayıtlar Devam Ediyor

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, Covid-19 Pandemi sürecinden dolayı, GAÜ Senatosu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, 2020-2021 Akademik yılı için GAÜ’de üniversite eğitimi almak isteyen KKTC vatandaşı ile; liseyi KKTC’de tamamlayan TC ve 3. Dünya ülkesi vatandaşı aday öğrencilere, ön başvuru koşulu ile sınavsız %90 burslu eğitim alma fırsatı sunulduğu ifade dildi. Hukuk, Eczacılık ve Pilotaj bölümleri dışında tüm bölümlerde geçerli olacak %90 burs fırsatı için, aday öğrencilerin, www.gau.edu.tr/kibrisaday/page/basvuru-formu web sitesinden online başvuruda bulunarak ön kayıtta bulunması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, Hukuk ve Eczacılık bölümünde okumak isteyen aday öğrencilere ise, lisede göstermiş olduğu başarıya göre çeşitli burslar sağlanacağı belirtildi.

Sınavsız %90 Burs, 7 Yıl Kesintisiz!

%90 burs fırsatının, 7 yıl kesintisiz ve GAÜ’nün 7 farklı ülkede bulunan kampüslerinde de geçerli olduğu bildirilen açıklamada, 17 Temmuz’da sona erecek online ön başvuru ve kayıt için aday öğrencilerin, kesin kayıt işlemlerini GAÜ Öğrenci İşleri’ne başvurarak tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

GAÜ’nün 35. Yılına özel sunmuş olduğu sınavsız %90 burs fırsatı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt şartlarına, www.gau.edu.tr/kibrisaday web sitesinden, info@gau.edu.tr mail adresi ya da 0548 870 87 17 numaralı telefon numarasından ulaşılabileceği bildirildi.