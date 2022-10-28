Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İlk Protokolü ARUCAD ile İmzaladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve Kıbrıs

Türk Yeşilay Derneği arasında iş birliğine ilişkin protokol imzalandı.

Alkol, uyuşturucu, sigara, kumar ve sosyal medya gibi bağımlılıklarla mücadele etmeyi amaçlayan,

alkol ve madde bağımlılarına ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veren bir

danışmanlık merkezi bulunan Kıbrıs Türk Yeşilay, üniversitelerle gerçekleştireceği ilk protokolü

ARUCAD ile imzaladı.

Dernek Başkanı Fatma Çamlıköylü ve ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin imza koyduğu

protokol ile toplumun ve gençlerin bilinçlendirilmesi için Üniversiteye bağlı birimlerde çalışanlara

ve öğrencilere yönelik Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği tarafından ücretsiz seminer, konferans ve eğitim

çalışmaları düzenlenmesi, Üniversite ve Dernek ortaklığı ile bağımlılıkla ilgili gençlere yönelik

resim, şiir, karikatür, münazara, slogan, kısa film, tiyatro vb. ödüllü yarışmaların düzenlenmesi gibi

çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Rektör Vehbi, imzalanan protokolle ilgili “Çok kıymetli bir sivil toplum örgütü ile değerli bir

protokole imza atmış bulunuyoruz. Dünya virüsler, kanser gibi hastalıklar ve ekonomik problemler

ile çalkanırken bağımlılıkların da giderek arttığını görüyoruz. Bu konularla mücadele eden insanları

görmek çok sevindiricidir. ARUCAD olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. İmzaladığımız bu

protokol Üniversitemiz için sosyal sorumluluk anlamında son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.