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Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İlk Protokolü ARUCAD ile İmzaladı

28 Ekim 2022 Cuma 16:58
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İlk Protokolü ARUCAD ile İmzaladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve Kıbrıs
Türk Yeşilay Derneği arasında iş birliğine ilişkin protokol imzalandı.
Alkol, uyuşturucu, sigara, kumar ve sosyal medya gibi bağımlılıklarla mücadele etmeyi amaçlayan,
alkol ve madde bağımlılarına ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veren bir
danışmanlık merkezi bulunan Kıbrıs Türk Yeşilay, üniversitelerle gerçekleştireceği ilk protokolü
ARUCAD ile imzaladı.
Dernek Başkanı Fatma Çamlıköylü ve ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin imza koyduğu
protokol ile toplumun ve gençlerin bilinçlendirilmesi için Üniversiteye bağlı birimlerde çalışanlara
ve öğrencilere yönelik Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği tarafından ücretsiz seminer, konferans ve eğitim
çalışmaları düzenlenmesi, Üniversite ve Dernek ortaklığı ile bağımlılıkla ilgili gençlere yönelik
resim, şiir, karikatür, münazara, slogan, kısa film, tiyatro vb. ödüllü yarışmaların düzenlenmesi gibi
çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Rektör Vehbi, imzalanan protokolle ilgili “Çok kıymetli bir sivil toplum örgütü ile değerli bir
protokole imza atmış bulunuyoruz. Dünya virüsler, kanser gibi hastalıklar ve ekonomik problemler
ile çalkanırken bağımlılıkların da giderek arttığını görüyoruz. Bu konularla mücadele eden insanları
görmek çok sevindiricidir. ARUCAD olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. İmzaladığımız bu
protokol Üniversitemiz için sosyal sorumluluk anlamında son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

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