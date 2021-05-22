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Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndaki seçimi Ali Kamacıoğlu’nun ekibi kazandı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 35. Olağan Genel Kurul seçimi sonuçlandı.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 22:15
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndaki seçimi Ali Kamacıoğlu’nun ekibi kazandı
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Sanayi Odası’nda yapılan toplantıda, Oda’nın yeni yönetimi için seçim yapıldı.

Seçimde mevcut Başkan Candan Avunduk'un listesiyle Ali Kamacığlu'nun listesi yarıştı.

Seçimi, Ali Kamacıoğlu’nun ekibi kazandı.

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Seçim sonucunda “Sıla Eziç, Ali Kamacıoğlu, Ergün Oza, Mustafa Ersözlü, Mustafa Betmezoğlu, Halil Onalt, Hüseyin Ruso, Abdullah Emirzadeoğluları, Yaprak Özyalçın, Sercan Görgüner Bahçeci ve Hüseyin Ciddi” asil üyeler,  “Mehmet Çıldır, Hasan Kaymakam, Atilla Bulancak” ise yedek üyeler olarak belirlendi.

Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin yapılacak ilk KTSO Yönetim Kurulu toplantısının ardından belirleneceği belirtildi.

Görev dağılımın yapılacağı KTSO Yönetim Kurulu toplantısında Ali Kamacıoğlu’nun yeni başkan seçilmesi bekleniyor.

KTSO Başkanlığını daha önce Candan Avunduk sürdürüyordu.

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Son Güncelleme: 22.05.2021 23:02
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