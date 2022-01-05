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Kıbrıs Türk postaları 1964'ten beri hizmet veriyor

6 Ocak 1964’te hizmet vermeye başlayan Kıbrıs Türk Postaları, 58’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında yarın giden ve gelen postalara özel tarih damgası vuracak.

05 Ocak 2022 Çarşamba 14:15
Kıbrıs Türk postaları 1964'ten beri hizmet veriyor

Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk, gün nedeniyle yayımladığı mesajda, adadaki posta faaliyetlerinin 21 Aralık 1963’ten itibaren durma noktasına geldiğini, Kıbrıs Türk toplumunun bu hizmetlerden mahrum kalmaması için 6 Ocak 1964’te tarihi binalarının postane olarak devreye girdiğini belirtti.

Şentürk, bu tarihteki gönderilerin “Kıbrıs Türk Postaları” ifadesi ve “6.1.64” tarihini taşıyan “ay ve yıldızlı” damgalarla gönderildiğini hatırlattı.

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Kıbrıs Türk Postaları’nın şube ve acenteler ağıyla halka en iyi hizmeti sunmaya çalıştığını ifade eden Hasan Şentürk, yarın Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke posta merkezlerinden giden postalarda  pulun üzerine, gelen postalarda  ön yüze “Kıbrıs Türk Postalarının 58. yılı” ibareli özel tarih damgası vurulacağını belirtti.

Şentürk, mesajında “Kıbrıs Türk Postaları’nın 58’inci kuruş yıl dönümünü kutlar, güven ve desteklerini esirgemeyen halkımıza, özverili çalışmalarından ötürü de çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim” ifadelerini de kullandı.


 

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Son Güncelleme: 05.01.2022 15:24
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