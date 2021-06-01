Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, çocuklar için kaliteli ve sürekli eğitim temenni etti

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajda, bu yıl Dünya Çocuk Günü’nün okulsuz bir ortamda buruk bir şekilde kutlandığı vurgulanarak, tüm çocuk ve gençlerin barış içinde, kaliteli ve sürekli eğitim alabilecekleri olanakların olduğu dünyada yaşamaları temennisinde bulunuldu.
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu mesajında, çocuklar yarının büyükleri, geleceğin yöneticisi ve güvencesi olduğu belirtilerek, tüm dünyada barış içinde yaşanmasında çocukların önemine vurgu yapıldı.
Çocuk hekimlerinin çocuklara hizmet veren tüm sektörler ile işbirliği içinde çalışmayı hedeflediğinin belirtildiği açıklamada, tüm çocukların Dünya Çocuk Günü kutlandı.