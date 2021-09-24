banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
"Muhalefet korktu!"
"Muhalefet korktu!"
Cumhurbaşkanlığı'ndan Anastasiadis’e “manipülatif ve yanıltıcı davranışlardan vazgeçme” çağrısı
Rum lidere çağrı
Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnameler Resmi Gazete’de
Prim desteği yürürlükte!
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
banner376
Flaş Haber
45'i yerel, 71 pozitif vaka
Kapat

Kıbrıs Türk Çiftçisinin öz varlığı olan Kooperatif Zirai Levazımı, KİME PEŞKEŞ ÇEKECEKSİNİZ ?

Kıbrıs Türk Çiftçisinin kendi öz varlığı olan Kooperatif Zirai Levazım’ın elindeki en güçlü bayilik olan Türkiye’nin en kaliteli zirai gübresi GÜBRETAŞ ana bayiliği kaybedilme tehlikesiyle karşı karşıya.

24 Eylül 2021 Cuma 08:08
Kıbrıs Türk Çiftçisinin öz varlığı olan Kooperatif Zirai Levazımı, KİME PEŞKEŞ ÇEKECEKSİNİZ ?

Kıbrıs Türk Çiftçisinin kendi öz varlığı olan Kooperatif Zirai Levazım’ın elindeki en güçlü bayilik olan Türkiye’nin en kaliteli zirai gübresi GÜBRETAŞ ana bayiliği kaybedilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Ülkemizdeki tüm kooperatifler mevcut yasa gereği tüm bankacılık işlemlerini Kooperatif Merkez Bankası aracılığıyla yapmak zorunda oldukları için Kooperatif Zirai Levazımın da çalıştıkları banka olan K.T.Kooperatif Merkez Bankasıdır.

K.T.K.M.B. Genel Müdürü Kemal Ataman ve Yönetim Kurulunun da Başbakanlıkta yapılan toplantıda ısrarla Koop.Zirai Levazıma bu yıl çiftçimiz için getirmek zorunda olduğu gübre ithalatına yönelik teminat mektubunu vermemekte ısrar ediyorlar.

Kooperatif Zirai Levazım bu teminat mektubunu alamazsa neler olur ?

1- Başka bir para babası gidip Gübretaş’tan gerekli teminatları vererek bayiliği Zirai Levazım’ın yani Kıbrıs Türk Çiftçisinin elinden alabilir.

2- Ortalama %10 kâr marjı ile çalışan Zirai Levazımın piyasadan çekilmesi ile Kıbrıs Türk Çiftçisi fahiş fiyatlarla gübre almaya mahkum edilerek tamamen iflasa sürüklenecektir.

KIBRIS MANŞET olarak Kıbrıs Türk Çiftçisi adına Başbakan Hamza Ersan Saner’e soruyoruz:

1- GÜBRETAŞ Bayiliğini yakınınız bir İşadamına söz verdiniz mi?

2- Kooperatif Zirai Levazım bu gübreyi ithal edemediği zaman bu işten büyük rant sağlayacak işadamları kimlerdir ?

3- Zirai Levazım bu yıl gübre ithal edemediği takdirde kalitesiz ve pahalı gübreye mahkum edilen Kıbrıs Türk Çiftçisinin ensesinden kimler ne kadar rant sağlayacaktır?

4- Kooperatif Zirai Levazımın bu gübreyi getirememesi için engel koymaları için Rant sağlayan birilerinin olup olmadığını araştırdınız mı ?

5- Akrabanız olduğu gerekçesiyle koruduğunuz iddia edilen Kooperatif Merkez Bankasının Mühendis olan Genel Müdürü Kemal Ataman tüm bu olayların acaba neresindedir ?

banner360
Son Güncelleme: 24.09.2021 08:28
Anahtar Kelimeler:
Kooperatif Zirai LevazımGübretaşKooperatif Merkez BankasıKemal AtamanHamza Ersan Saner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs gazisi şehit arkadaşlarını unutmuyor
Kıbrıs gazisi şehit arkadaşlarını unutmuyor
"Muhalefet korktu!"
"Muhalefet korktu!"
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
Hava durumu
Hava durumu
Kaza sonucu 2 kişi yaralandı
Kaza sonucu 2 kişi yaralandı
Saner’in meslekten men edilmesi için imza kampanyası başlatıldı
Saner’in meslekten men edilmesi için imza kampanyası başlatıldı
Cumhurbaşkanı Tatar AFP’ye konuştu
Cumhurbaşkanı Tatar AFP’ye konuştu
27 Eylül’den itibaren kapılardan geçişlerde tam aşılı kişilere test zorunluluğu kalktı
27 Eylül’den itibaren kapılardan geçişlerde tam aşılı kişilere test zorunluluğu kalktı
Merhum DP Milletvekili Elbasan anıldı
Merhum DP Milletvekili Elbasan anıldı
45'i yerel, 71 pozitif vaka
45'i yerel, 71 pozitif vaka

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim