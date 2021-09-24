Kıbrıs Türk Çiftçisinin öz varlığı olan Kooperatif Zirai Levazımı, KİME PEŞKEŞ ÇEKECEKSİNİZ ?

Kıbrıs Türk Çiftçisinin kendi öz varlığı olan Kooperatif Zirai Levazım’ın elindeki en güçlü bayilik olan Türkiye’nin en kaliteli zirai gübresi GÜBRETAŞ ana bayiliği kaybedilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Ülkemizdeki tüm kooperatifler mevcut yasa gereği tüm bankacılık işlemlerini Kooperatif Merkez Bankası aracılığıyla yapmak zorunda oldukları için Kooperatif Zirai Levazımın da çalıştıkları banka olan K.T.Kooperatif Merkez Bankasıdır.

K.T.K.M.B. Genel Müdürü Kemal Ataman ve Yönetim Kurulunun da Başbakanlıkta yapılan toplantıda ısrarla Koop.Zirai Levazıma bu yıl çiftçimiz için getirmek zorunda olduğu gübre ithalatına yönelik teminat mektubunu vermemekte ısrar ediyorlar.

Kooperatif Zirai Levazım bu teminat mektubunu alamazsa neler olur ?

1- Başka bir para babası gidip Gübretaş’tan gerekli teminatları vererek bayiliği Zirai Levazım’ın yani Kıbrıs Türk Çiftçisinin elinden alabilir.

2- Ortalama %10 kâr marjı ile çalışan Zirai Levazımın piyasadan çekilmesi ile Kıbrıs Türk Çiftçisi fahiş fiyatlarla gübre almaya mahkum edilerek tamamen iflasa sürüklenecektir.

KIBRIS MANŞET olarak Kıbrıs Türk Çiftçisi adına Başbakan Hamza Ersan Saner’e soruyoruz:

1- GÜBRETAŞ Bayiliğini yakınınız bir İşadamına söz verdiniz mi?

2- Kooperatif Zirai Levazım bu gübreyi ithal edemediği zaman bu işten büyük rant sağlayacak işadamları kimlerdir ?

3- Zirai Levazım bu yıl gübre ithal edemediği takdirde kalitesiz ve pahalı gübreye mahkum edilen Kıbrıs Türk Çiftçisinin ensesinden kimler ne kadar rant sağlayacaktır?

4- Kooperatif Zirai Levazımın bu gübreyi getirememesi için engel koymaları için Rant sağlayan birilerinin olup olmadığını araştırdınız mı ?

5- Akrabanız olduğu gerekçesiyle koruduğunuz iddia edilen Kooperatif Merkez Bankasının Mühendis olan Genel Müdürü Kemal Ataman tüm bu olayların acaba neresindedir ?