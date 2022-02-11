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Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi'nde milletvekilliği görevi yapan merhum Altay için Meclis’te tören düzenlendi

Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi'nde Milletvekilliği görevi yapan ve dün yaşamını yitiren Ahmet Aziz Altay için bugün Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlendi.

11 Şubat 2022 Cuma 12:30
Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi'nde milletvekilliği görevi yapan merhum Altay için Meclis’te tören düzenlendi

Törene; Cumhuriyet Meclisi geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, bazı bakan ve milletvekilleri, ailesi, sevenleri katıldı.

Cumhuriyet Meclisi geçici Başkanı Ünal Üstel ile TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora’nın konuşma yaptığı törene,  Covid 19 rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesaj göndererek, Altay’a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Altay için düzenlenen tören, özgeçmişinin okunmasıyla başladı, ardından konuşmalara geçildi. Tören, protokol sırasına göre yapılan saygı duruşu ve geçişinin ardından sona erdi.

ÜSTEL

Cumhuriyet Meclisi geçici Başkanı Ünal Üstel, ülkenin çok önemli bir değerini daha kaybettiğini, Altay’ın ülkesi için çeşitli kademelerde görev almış, çalışkan, dürüst ve iyi bir insan olduğunu belirtti.

Altay’ın Kıbrıs Türk toplumunda hukuk camiasında az insanın yetiştiği bir dönemde azmi ve kararlığı ile önce iyi bir eğitim sonrasında avukatlıktan başlayarak Yüksek Mahkeme Yargıçlığına kadar yükseldiğini söyleyen Üstel, bu mücadelesiyle genç hukukçulara örnek olduğunu söyledi.

Üstel, Volkan teşkilatından başlayarak sancaktarlıktaki görevleri ve bir dönem Türk Mukavemet Teşkilatının başkanlığını yapan Altay’ın Kıbrıs Türk halkının verdiği tarihi mücadeleye adını altın harflerle yazdıran bir nefer olarak daima hatırlanacağını belirtti.

Kıbrıs Türkünün bu adada var olması için çalışan, uğraş veren her bir bireyin kendileri için kıymetli ve değerli olduğunu söyleyen Üstel, “Merhum Altay’ın Kıbrıs Cumhuriyeti yıllarından başlayarak Kıbrıslı Türklerin temsili için sürdürdüğü milletvekilliği görevi de bu anlamda büyük değer taşımaktadır” dedi.

“Merhum Ahmet Aziz Altay, çalışkanlığı ve vatanseverliği ile hepimizin örnek alacağı bir yaşam sürmüştür” diyen Üstel, Altay’ın ismi ve hatırasının en saygın şekilde anılacağını ve hatırlanacağını belirtti.

Altay’a Allahtan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileyen Üstel, “Altay’ın anısı her zaman bizimle olacak” dedi.

BORA

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TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, direnişin sembolü olan TMT’nin Baf sancağında zor yıllarda Baf Serdarı olarak görev yapan Altay’ın, Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetlerinin geçtiğini belirtti.

Bora, bölgede azınlıkta bulunan Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliğini sağlayan Altay’ın, o bölgedeki Kıbrıs Türklerini toplu katliamdan kurtardığını vurguladı.

Serdarlığın, ağır ve büyük sorumluluk gerektiren bir görev olduğunu dile getiren Bora, “Serdarlar, mücadele tarihinin simge taşları olmuştur” diye konuştu.

Bu kahramanları yaratan Kıbrıs Türk halkının, onları asla unutmayacağını belirten Bora, bu kahramanlar sayesinde bugün bağımsız bir devlette yaşanabildiğini söyledi.

Bora, Altay’a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

ALTAY’IN ÖZGEÇMİŞİ

Ahmet Aziz Altay’ın özgeçmişi şöyle:

“26 Ekim 1927‘de karma bir köy olan Aktepe’de (Asproya) doğdu. İlkokulu Aktepe’de, liseyi Kıbrıs İslam Lisesi’nde ve avukatlık eğitimi için gittiği İngiltere’de Gray’s Inn’de Barrister at law ünvanını alarak tamamladı.

1956’da İngiltere’den Kıbrıs’a dönen Altay, kaydını yaptırır. 1957 Kasımında Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonunun Baf Temsilcisi seçilir. Bu görevini Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşuna kadar devam ettirir. Volkan’da kısa bir süre çalışır. 1957’de TMT’nin kurucuları arasında olan Altay, TMT’nin Baf’taki temsilcisi olup bir süre TMT’nin başkanlığını da yürütür.

1958 Ağustos’unda organize olmak için Türkiye’den gelen askeri personel tarafından eğitim alıp Yardımcı Serdar olarak çalışır. 1963 Ekim sonunda serdar olarak görevine devam eder. 1964’te Baf Sancaktarlığı Baf’tan ayrılır ve onun yerine de 3 seneye yakın Sancaktarlık görevini yapar. 1970’te terhis olur.

Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi’ne Baf bölgesinden seçilen Altay, 1970’e kadar milletvekilliğini sürdürür. 2 seneye yakın Avukatlık yapar. 22 Ağustos 1972’de yargıç olur. 1976’da Girne Kaza Mahkemesi Başkanı, 1980 Martında Lefkoşa Yüksek Mahkeme Yargıcı oldu. Ekim 1992’de Yüksek Mahkeme Başkanlığından emekli olan Altay, evli ve bir çocuk babasıydı; İngilizce ve Rumca biliyordu.”

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Son Güncelleme: 11.02.2022 13:16
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