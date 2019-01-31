Kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı: 4 kişi tutuklandı

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda önceki gün kaza yapan araçta polis tarafından yapılan aramada tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık bir sarma sigara bulunarak emare altına alındı. Araç sürücüsü K.N. (E-56) tutuklandı.



Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ö.(E-37) ve A.E.B.’nin (E-23) birlikte bulundukları araçta yapılan aramada ise yaklaşık 10 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.



Bahse konu şahıslar ile meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan D.Ş.(K-43) tutuklandı.

