Kargo paketinde uyuşturucu

getiren tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Murat Döşenci, olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci, huzurda bulunan zanlı Burak Demir’in adına 1 Şubat tarihinde yurt dışından kargo aracılığı ile adına gelen paket içerisinde eski bir mont olmasından şüphelenen gümrük görevlilerinin konu paket içerisinde yaptıkları aramada çeket içerisine zulalanmış 2 gram ağırlığında meteamfethamin türü uyuşturucu madde olduğu tespit edildiğini söyledi. Polis söz konusu paketin takibe alındığını ve paketi almaya gelen zanlı Burak Demir’in suçüstü yakalandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Döşenci, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının haftada üç gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 8 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.