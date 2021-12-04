Karasaç: “KKTC Hukuku’nda soyadı düzenlemesi kadın erkek eşitliği bakımından isabetli”

Kadının soyadı kullanımına değinen Karasaç, evli kadının soyadı konusunun Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 187. maddesinde düzenlendiğine işaret ederek, söz konusu düzenleme uyarınca kadının evlenmekle kocasının soyadını aldığını belirtti.

Türkiye’de kadının soyadı konusunun pek çok kez yargıya taşındığını anlatan Karasaç, kadının, soyadı için mücadele etmeden, dava açmadan yalnızca kendi soyadını kullanmasına olanak tanınmasının önemine vurgu yaptı.

KKTC Hukuku’nda kadının soyadı düzenlemesinin kadın erkek eşitliği bakımından oldukça isabetli olduğunu ifade eden Karasaç, Aile Yasası’na göre kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın eşlerin evlendikten sonra yalnızca bekarlık soyadlarını taşıyabildiklerine dikkat çekti.



Eşlerin ortak bir aile soyadı belirlemesinin de mümkün olduğunu belirten Karasaç, şunları kaydetti:“Aile soyadı, kadının veya erkeğin bekarlık soyadı olabilir. Ayrıca soyadı, aile adı olarak belirlenmeyen eş, dilerse bekarlık soyadını da aile soyadının önünde taşıyabilir. Türk Hukuku’nun da KKTC Hukuku’ndaki düzenlemeye benzer bir anlayışı benimsemesi Anayasa’nın öngördüğü eşitlik ilkesine ve çağdaş dünyaya uygun olacaktır.”