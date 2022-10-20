Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı!

Teknecik Elektrik Santrali’na 24 bin metrik ton yakın alınmasıyla ilgili açıklanan Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, en düşük teklifi veren Hayati Özok'tan plats+ 13$ mton ücretle yakıt alınacak.

Kararda, Teknecik Elektrik Santrali’nde mevcut yakıt (fuel-oil) stokunun yaklaşık on gün için yeterli olacağı göz önünde bulundurularak ve yakın temin ihalelerinin sonuçlandırılamamış olmasından dolayı, acil akaryakıt temini ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Daha önce Merkezi ihale Komisyonu’nun açtığı 269/2022 numaralı pazarlık usulü yöntemiyle yapılan ihalede en düşük teklifi veren 3 firmadan, 17 Ekim’de Kıb-Tek tarafından 24 bin mton'luk akaryakıt için istenen, kapalı zarf usulü ile alınan ve Tasdik Memuru Av. Gökçe Çelik huzurunda açılan tekliflere de yer verilen kararda teklifler şöyle açıklandı:

“1. Hayati Özok Plats+ 13$ mton, 2. Gulf Bunker Petrol San. Tic. Anonim Şti. Plats+30$ mton, 3. Sülem Sistem Elektrik Ltd. Şti. Plats+80$ mton”

Bakanlar Kurulu, en düşük teklifi veren Hayati Özok'tan (Plats+13$ mton) 24 bin metrik ton akaryakıtın temin ve taşıma hizmeti alınmasına karar verdi.