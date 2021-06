Karaokçu: “Başka çocukların nefesinin tükenmemesi adına sanatçılarımızla omuz omuza verdik”

KARAOKÇU: “BAŞKA ÇOCUKLARIN NEFESİNİN TÜKENMEMESİ ADINA SANATÇILARIMIZLA OMUZ OMUZA VERDİK”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ile bazı sanatçı ve düşünürlerin iş birliğinde bağımlılıklar konusunda toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmak amacıyla geliştirilen “Nefese Dönüş-Rhythm Of Breath” Projesi’nin tanıtımı yapıldı.

Cuma akşamı Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Mahmut Paşa Otoparkı’nın damında gerçekleştirilen, destek veren sanatçı ve düşünürlerin de katıldığı tanıtım gecesinde, projenin amaçları ve hedefleri anlatıldı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Abdullah Denizhan, Oya Yaşarcan Silbery, Dicle Özlüses, Görkem Müniroğlu, Derya Ulubatlı, Leman Cankat, Leman Yavaş, İzel Seylani, Ayça İnal, Tuğçe Doygunel, Mehmet Doğu Karaman, Gürgenç Korkmazel, Hikmet Uluçam, Nevin Ersoy, Layla Edward, Korhan Akbaytogan, Salih Sevindik, Mete Hatay, Mustafa Kofalı, Sedar Kavaz, İvan Lavranytev, Asya Akmandor, Nadir Aydın, İnan Taşcı, Peri Sualp, Hanife Tayyareci, Tugberk Emirzade ve Kurtuluş Özgen projeye destek veren sanatçı ve düşünürler arasında yer alıyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) Başkanı Hasan Karaokçu, tanıtım gecesinde yaptığı konuşmada, çocukları, gençleri ve tüm toplumu her türlü bağımlılıkların risklerinden koruma adına “amansız bir mücadele” içerisinde olduklarını söyledi.

Bilimsel temelli eğitim ve önleme programlarının hayata geçirilmesi, tedavi ve rehabilitasyon kapasitesinin artırılması, yasal alt yapının güçlendirilmesi, bilimsel veri tabanının oluşturulması ve toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılması için son yıllarda “çok güçlü adımlar” attıklarını anlatan Karaokçu, “çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlılık girdabına sürüklenmemesi, sürüklenenlerin kurtarılıp yeniden topluma kazandırılması adına altı kişilik bir ekiple, altı kişilik ordu gibi çalıştık” dedi.

“Topluma kazandırdığımız onlarca çocuğumuz oldu. Ama bizi en fazla üzen, bağımlılıklar nedeniyle yaşadığı sıkıntılar sonucu nefesleri tükenerek hayatlarını kaybeden çocuklarımız ve gençlerimiz oldu” diyen Karaokçu, başka çocukların nefesinin tükenmemesi için, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı artırmak adına bu kez mücadelelerine destek veren sanatçılarla omuz omuza verdiklerini kaydetti.



“Nefese Dönüş Projesi” çerçevesinde çocuklara, gençlere ve ailelere “çok güzel değerler” katacak etkinlikler hazırlandığını belirten Karaokçu, proje paydaşlarından Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği’ne ve tüm sanatçılara teşekkür etti.KOLDAŞ: “PROJENİN PAYDAŞLARINDAN BİRİ OLMAKTAN MEMUNİYET DUYUYORUZ”Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi Koldaş da yaptığı konuşmada, dernek olarak büyük farkındalık yaratacağına inandıkları “Nefese Dönüş-Rhythm Of Breath” Projesi’nin paydaşlarından biri olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun çocukların, gençlerin ve toplumun geleceği adına “çok başarılı çalışmalar” yürütmekte olduğunu kaydeden Koldaş, “Nefese Dönüş-Rhythm Of Breath” Projesi’ni komisyonla işbirliği içerisinde hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti getirdi.Koldaş, projeye katılan tüm sanatçılara da teşekkür etti.NEFES TERAPİSİ VE YOGA ETKİNLİĞİKreatör Abdullah Denizhan’ın projeyle ilgili olarak bilgi vermesinin ardından, Nefese Dönüş-Rhythm Of Breath” Projesi’ne destek veren sanatçılar görüş ve düşüncelerini dile getirdi. Arsından ise Serdar Kavaz ile İvan Lavranytev’in müzik dinletisi oldu.Proje çerçevesinde ise Alağadi 2 Halk Plajı’nda Ogga Team Kıbrıs Amatör Balıkçılık grubunun desteğinde, eğitmenler Nevin Ersoy, Güler Taşdemir ve Şaman Davulu ile eşlik eden Gülsün Ersoy Çelikli’nin önderliğinde Nefes Terapisi ve Yoga etkinliği gerçekleştirildi.Proje kapsamında iki hafta sürecek çalışmaların ardından 3 Temmuz Cumartesi akşamı performans ve sergi içeren gösterilerin sunumu yapılacak.