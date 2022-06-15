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Kara sınır kapılarındaki yoğunluk azaltılacak

15 Haziran 2022 Çarşamba 18:15
Kara sınır kapılarındaki yoğunluk azaltılacak

Kamu-özel ortaklığında Cuma günü protokol imzalanacak

Kara sınır kapılarındaki geçişlerde yaşanan yoğunluğu azaltacak düzenlemeyi içeren kamu-özel ortaklığına ilişkin protokol Cuma günü imzalanıyor.

Sınır kapılarında yaşanan sorunların çözümü için oluşturan komitenin Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, BRT’de programa katılarak, komitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Canaltay, Ekonomik Örgütler Platformu’nun (EÖP) kapıların düzenlenmesi ve altyapıya katkı koyacağına işaret ederek, Metehan, Lokmacı, Akyar ve Beyarmudu sınır kapılarında yapılacak düzenlemelerle kapılardaki geçişlerde rahatlama yaşanacağını belirtti.

“Belirli kara sınır kapılarında son dönemlerde yoğunluk çok ciddi artmıştır. Kapılarda 1-1.5 saat bekleyenler olmuştur” diyen Canaltay, öncelikli hedef olarak sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmak için alt yapısal sorunların çözümleneceğini kaydetti. Canaltay, bu çalışmaların kamu maliyesine yük getirmeden Ekonomik Örgütler Platformu ile sağlanacağını belirtti.

Ekonomik Örgütler Platformu ile yaptıkları görüşmede, kamu özel ortaklığı ile çalışmayı kurumsal yapıya kavuşturmak amacı taşıdıklarını kaydeden Canaltay,  şöyle devam etti:

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“Sınır kapılarındaki geçişlerde insanlarımız, gelen turistler eziyet çekmesin. Daha çağdaş ve düzenli sınır kapıları yaratarak, KKTC’ye geçtiklerini hissettirmek… Maalesef bugün bunu hissettiremiyoruz. Kapılarda çok büyük karmaşıklık vardır. Önlemek için de bugüne kadar pek bir girişim yapılamadı.”

-“Hükümet muhaceret görevlisi alımı için en kısa zamanda münhale çıkacak”

Hedeflenen çalışmalarda ilk olarak polisin alt yapısını hızlandırmak amacıyla personel artırımına gidileceğini belirten Canaltay, “Sınır kapıları için 28 personele ihtiyaç var. Hükümet, muhaceret görevlisi alımı için en kısa zamanda münhale çıkacak” dedi.

Ekonomik Örgütler Platformu’nun kapıların düzenlenmesine, katkı koyacağını ifade eden Resmiye Canaltay, kara sınır kapılarındaki geçişlerdeki düzenlemeyi içerecek kamu-özel ortaklığındaki protokolün imzalanacağını kaydetti.

-“Protokolün Cuma günü imzalanması hedefleniyor”

Resmiye Canaltay, protokolün Cuma günü hükümet ve Ekonomik Örgütler Platformu arasında imzalanmasının hedeflendiğini ve bu yöndeki görüşmelerin devam ettiğini de söyledi.

Canaltay, “Ekonomik kalkınmaya bir yönde katkı sağlayan sınır kapılarıdır. Ekonomik Örgütler Platformu bizlere çok destek çıktılar ve bütün şartlarımızı kabul ettiler. Kamuya ağır yük getirmeden kapılardaki düzenlemeler hızlı bir şekilde hayat bulacak” dedi.

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Son Güncelleme: 15.06.2022 18:46
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