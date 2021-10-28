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Kar-İş’ten akaryarkıt zammına tepki: “Taşımacılık sürdürülebilir değil, bıçak kemiğe dayandı”

28 Ekim 2021 Perşembe 19:00
Kar-İş’ten akaryarkıt zammına tepki: “Taşımacılık sürdürülebilir değil, bıçak kemiğe dayandı”

TOPALOĞLU: “6 AYDA 6 ZAM YAPILDI; EYLEME GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ”
“HÜKÜMET EĞER AKARYAKITI SÜBVANSE EDEMİYORSA AKARYAKIT VERGİSİ KALKMALI”
Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Başkanı Fuat Topaloğlu, akaryakıtta yapılan son zamma tepki göstererek, akaryakıt zammı sonrası turizm, öğrenci ve güzergah taşımacılığının “artık sürdürülebilir” olmadığını, sektör işletmecileri için “bıçağın kemiğe dayandığını” söyledi. 
Toplu taşımacılık sektörünün hükümet tarafından sübvanse edilmesinin “şart” olduğunu ifade eden Topaloğlu, “Hükümet eğer Fiyat İstikrar Fonu’nu başka yerlere kullanıp, akaryakıtı sübvanse edemiyorsa akaryakıt vergisi kalkmalı” çağrısında bulundu. Topaloğlu, sektörün sübvanse edilmemesi halinde eyleme gidecekleri uyarısında da bulundu. 
“6 AYDA 6 ZAM YAPILDI” 
Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, toplu taşımacılıkla ilgili sektör işletmecilerine yapılan fiyat düzenlemesinin “altı ayda yapılan altı zam ile eridiğine” işaret ederek, “Turizm, öğrenci ve güzergah taşımacılığı artık sürdürülebilir değil” diye konuştu. 

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“Hükümet eğer Fiyat İstikrar Fonu’nu başka yerlere kullanıp, toplu taşımacılara akaryakıtı sübvanse edemiyorsa akaryakıt vergisi kalkmalı” diyen Topaloğlu, “Ülkede toplu taşımacılığın var olması için akaryakıt sübvansiyesinin şart olduğunu aksi taktirde eyleme gidecekleri” uyarısında bulundu. 
“UBP KURULTAYINA ODAKLANILDI”
Topaloğlu, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybı ile özel sektörün yaşam alanının kısıtlandığına işaret ederek, “Akaryakıt zammının tüm hayatı etkileyecek bir zincir gibi düşünülmesi gerekiyor” dedi. 
Topaloğlu, “Sadece UBP kurultayına odaklanıldı. Sektörlerle ilgili bir girişim yapılmadı. TL’nin değer kaybı, yetkililerin ise önlem almaması bizi zor durumda bıraktı” dedi.  

 

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Son Güncelleme: 28.10.2021 19:45
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