Kapalı Maraş açılımı Daily Mail'de

46 yıldır kapalı olan Maraş'ı KKTC ve Türkiye hükümetleri birlikte onaracak.

Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın da katıldığı ‘'Kapalı Maraş Açılımı'' toplantısının ardından yapılan envanter çalışmaları tamamlandı.

Gazimağusa'da bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın yeniden imar edilerek dünya turizmine kazandırılması amaçlanıyor. İngiliz Daily Mail gazetesi de kovid-19 salgınının sona ermesinin ardından Maraş'ın yeniden açılacağını yazdı. Rum Yönetimi bu girişime karşı çıkarken, KKTC hükümeti, Türkiye ile işbirliği içinde kentin onarımını başlatmayı hedefliyor.

VAKIF MALLARI

Bölgenin alt yapısının yenilenip imarı için, 10 milyar dolarlık bir yatırım gerekiyor.. Envanter çalışmaları tamamlanan bölgede gayrimenkullerin büyük bölümünün KKTC'deki vakıflara ait olduğu belirlendi. Maraş'ta Rum ve İngilizlere ait turistik otel ve konutlar ile arsalar da mevcut..

Maraş'ın açılması sürecinde mülklerin sahip ve mirasçılarının KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurmaları isteniyor.. AİHM'in onay verdiği komisyon, mülkiyet davaları için iade, takas ya da tazminat kararı alıyor. Maraş'ta işletmesi bulunan İngiliz, ABD ve Alman şirketlerine de aynı çağrı yapılacak, imara katkı karşılığı malları iade edilebilecek.

Maraş, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı sonrası yerleşime kapanmış ve Kıbrıs sorununun çözümünde hep pazarlık konusu olmuştu.. 46 yıldır askeri bölge olarak kullanılan Maraş'ta sadece askeri orduevi ile iki kız yurdu faal olarak çalışıyor.

DÜNYA SOSYETESİ ORADAYDI

8 kilometre uzunluğunda kumsalı olan, Marilyn Monroe ve Sophia Loren'in de evlerinin bulunduğu ‘Hayalet Şehir' Maraş'ta 1974 yılına kadar Richard Burton, Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor gibi ünlü isimler de tatillerini geçirmişti. İngiliz Kraliyet ailesine ait Golden Sands otelinin de yer aldığı Maraş'a yılda 750 bin turist geliyordu. Kentte 10 bin yatak kapasiteli, 105 otel ile 100 eğlence merkezi, 4 bin 700 adet de konut bulunuyor. Şimdi yeniden eski günlerine dönecek.