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Kanser Hastalarına Yardım Derneği kermes düzenledi

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KTYD), 1-30 Nisan Kanser Haftası ve derneğin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, kanser hastaların elzem ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bugün “Bayram ve Anneler Günü Kermesi” düzenlendi. 

03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:30
Kanser Hastalarına Yardım Derneği kermes düzenledi
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Makse-mesafe-hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen kermes, derneğin Ortaköy’deki merkez ofisinde saat 14.30’a kadar sürecek. Kermeste kanser hastaları yararına etiketli ürün ve gıda satışı yapıldı. 
KTYD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, bugünkü kermesten elde edilecek gelir ile kanser hatalarının elzem ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. 
Salgının herkesin hayatını, sağlığını, ekonomisini olumsuz etkilediğine işaret eden Kocaismail, “Ancak kanser hastalarına hizmet götüren ve bir yıl boyunca balo, konser, piyango çekilişi, tiyatro, kermesi gibi etkinliklerini düzenleyemeyen, bağışları düşerken kanser hastası sayısında azalma olmayan bir dernek olan Kanser Hastalarına Yardım Derneği iseniz işinin çok zorlaşmış oluyor” dedi.

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Kocaismail, “İlaç yardımı, tetkikler için maddi yardım, gıda yardımı gibi destek bekleyen kanserle mücadele eden canlar desteğinizi beklerken çaresiz kalıyorsunuz. Yürekten sizi duyacak olanlara seslenirsiniz çünkü onlar hastaları her zaman karanlıktan aydınlığa çıkaranlardır” diyerek konuşmasına devam etti. 
Raziye Kocaismail, “biliyoruz ki, hepimizin durumu, hepimizin işleri, bizimkinden çok farklı değil ancak yine çok iyi biliyoruz ki her şeye rağmen bizimle bir şeyleri paylaşmayı, hastalarımıza yeniden her yönde yardımı seçeceksiniz. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu. 
Kocaismail, derneğe her daim destek olan iş insanlarına, bağışçılara, fitre bağışında bulunanlara ve dernek çalışanlarına her bir hasta adına teşekkürlerini de iletti. 
 

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Son Güncelleme: 03.05.2021 11:52
Anahtar Kelimeler:
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Kermes
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