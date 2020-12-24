banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP Meclis Başkanını da mı kendi iradesiyle seçemeyecek!
UBP Meclis Başkanını da mı...
Hade Ayşegül Baybars HP’nin başına.!
Hade Ayşegül Baybars HP’nin başına.!
Özgürgün’ün vicdanı kendisini bağlar!
Özgürgün’ün vicdanı kendisini bağlar!
Casino açılımı mı çıkmazı mı?
Casino açılımı mı çıkmazı mı?
banner376

Kamu-İş TÜK’ün tüm şubelerinde grev yapıyor

Kamu-İş, ”aylardır sigorta ve ihtiyat sandığı primleriyle vergileri yatırılmadığı” gerekçesiyle, bugün Toprak Ürünleri Kurumu’nun ( TÜK) tüm şubelerinde tam gün grev yapıyor..

24 Aralık 2020 Perşembe 10:20
Kamu-İş TÜK’ün tüm şubelerinde grev yapıyor
banner337
banner351

Kamu-İş, TÜK’te geçen hafta yaptığı iki saatlik uyarı grevinin dozunu artırarak, bugün TÜK’ün tüm şubelerinde tam gün grev yapacağını belirtti.

banner341
Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, TÜK çalışanlarının aylardır sağlık sisteminden faydalanamadığını belirterek, Hükümetin bir an önce TÜK çalışanlarının sorunlarını çözmesini istedi.

Şubat ayından bu yana üretici ve toplumun mağdur olmaması adına her türlü iyi niyeti ortaya koymalarına rağmen Maliye ve Tarım Bakanlıkları arasında adeta mekik dokuduklarını belirten Serdaroğlu, “TÜK çalışanları bugün sağlık hizmetini ve eczaneden ilaçlarını alamayacak duruma geldi.

TÜK çalışanının bekleyecek zamanı kalmadı” ifadelerini kullandı. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
TükKamuiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullar eğitime devam edecek
Okullar eğitime devam edecek
Küresel salgında son durum
Küresel salgında son durum
Döviz kurları
Döviz kurları
Hava durumu
Hava durumu
Başbakan Saner ülkeye dönüşünde Ankara temaslarını değerlendirdi
Başbakan Saner ülkeye dönüşünde Ankara temaslarını değerlendirdi
Sağlık mı para mı!
Sağlık mı para mı!
Ağır Ceza Mahkemesi’nden Doğan Girgin’e 1 yıl hapis cezası
Ağır Ceza Mahkemesi’nden Doğan Girgin’e 1 yıl hapis cezası
Tatar, KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği’ni kabul etti
Tatar, KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği’ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar narenciye ihracatçılarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar narenciye ihracatçılarını kabul etti
UBP Meclis Başkanını da mı kendi iradesiyle seçemeyecek!
UBP Meclis Başkanını da mı kendi iradesiyle seçemeyecek!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim