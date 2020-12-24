Kamu-İş TÜK’ün tüm şubelerinde grev yapıyor

Kamu-İş, TÜK’te geçen hafta yaptığı iki saatlik uyarı grevinin dozunu artırarak, bugün TÜK’ün tüm şubelerinde tam gün grev yapacağını belirtti.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, TÜK çalışanlarının aylardır sağlık sisteminden faydalanamadığını belirterek, Hükümetin bir an önce TÜK çalışanlarının sorunlarını çözmesini istedi.

Şubat ayından bu yana üretici ve toplumun mağdur olmaması adına her türlü iyi niyeti ortaya koymalarına rağmen Maliye ve Tarım Bakanlıkları arasında adeta mekik dokuduklarını belirten Serdaroğlu, “TÜK çalışanları bugün sağlık hizmetini ve eczaneden ilaçlarını alamayacak duruma geldi.

TÜK çalışanının bekleyecek zamanı kalmadı” ifadelerini kullandı.