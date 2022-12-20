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Kamera görüntüleri incelenecek

Mal sahibinden izinsiz araç kullanma, Sigorta Kapsamaksızın araç kullanma, Trafik Levha ve İşaretlerine Riayet etmeme ve Dikkatsiz Sürüş suçlarından tutuklanan zanlı Selçuk Uğur Akyıldız mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Aralık 2022 Salı 15:42
Kamera görüntüleri incelenecek

(Kamalı Haber) – Mal sahibinden izinsiz araç kullanma, Sigorta Kapsamaksızın araç kullanma, Trafik Levha ve İşaretlerine Riayet etmeme ve Dikkatsiz Sürüş suçlarından tutuklanan zanlı Selçuk Uğur Akyıldız mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Savran, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan Zanlı Selçuk Uğur Akyıldız’ın (E-48) Mal sahibinden izinsiz araç kullanma, Sigorta Kapsamaksızın araç kullanma, Trafik Levha ve İşaretlerine Riayet etmeme ve Dikkatsiz Sürüş suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis,  19.12.2022 tarihinde saat 11:40’da Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde Acil Servisin doğu kısmında bulunan isimsiz yol boyunca SA 983 plakalı aracı tek yön olarak güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Girne'de sakin Selçuk Uğur Akyıldız’ın seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Barış ve Ruh Hastalıkları Hastanesinden gelip sola güney istikametine dönüş yapan ve yolunu alan Lefkoşa'da sakin Serdinç Maypa’nın (E-55) yönetimindeki GT 569 plakalı salon aracın sağ yan kısmında aracının sol ön kısmı ile çarpıp olay yerinde isim ve adresini vermeden ayrılmış ve ayni gün Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı Selçuk Uğur Akyıldız’dan uyuşturucu testi için 20 cc kan alınarak muhafaza altına alındıktan sonra Merkez Karakol Hücrelerine yerleştirildiğini belirtti. Polis, kaza sonucu yaralanan olmadığını, kazada SA 983 plakalı araca 30.000TL, GT 569 plakalı araca ise 20.000 TL tahmini hasar olduğunu söyledi. Polis, konu şahıs aynı gün saat 11:00'da Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde çalışır vaziyete bulunan SP 969 plakalı aracı mal sahibinen izinsiz sürerek SJ 923 plakalı aracın arka tarafina çarptığı ve olay yerinden isim ve adres vermeden ayrıldığının öğrenildiğini belirtti. Polis, konu şahsın aynı gün saat 11:20 raddelerinde Ortaköy'de bulunan 5. Sokak boyunca SP 969 plakalı salon arac ile MK 659 plakalı aracın arka kısmına ön kısmı ile çarptığını anlattı. Polis, daha sonra SP 969 plakalı araç sürücüsü aracı kaza yerinde bırakıp isim ve adres vermeden yaya bir şekilde olay yerinden ayrılmış olup, aynı gün saat 11:30'da Lefkoşa'da Metropol isimli iş yeri önündeki çalışır vaziyette bulunan SA 983 plakalı aracı mal sahibinden izinsiz sürerek kaza yaptığını belirtti. Polis, konu ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğundan zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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