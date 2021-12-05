Kamacıoğlu: “Hükümetin sıkıntılara kayıtsızlığı kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu , hükümete bir an evvel açıkladığı 4 maddelik tedbir paketinin uygulanması için gereken iradeyi gösterme ve daha kapsamlı tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Kamacıoğlu, yazılı bir açıklama yaparak son günlerde yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.



Kamacıoğlu, döviz kurlarındaki hızlı yükseliş devam ederken piyasada tahsilat endişesinin ortaya çıktığını da dile getirdi.

