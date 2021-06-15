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"Kalbimi koruyor, prostata yenilmiyorum" sloganıyla indirimli check up

Girne Belediyesi, Kolan British Hospital işbirliğinde, Babalar Günü nedeniyle 40 yaş üzeri tüm erkeklere, "Erken Tanı Hayat Kurtarır; Kalbimi Koruyor Prostata Yenilmiyorum " sloganıyla kanser tarama indirim fırsatı sunuluyor.

15 Haziran 2021 Salı 12:49
"Kalbimi koruyor, prostata yenilmiyorum" sloganıyla indirimli check up
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Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 40 yaş üzeri tüm erkeklerin faydalanabileceği indirimli taramadan yararlanmak için, 16-24 Haziran 2021 tarihleri arasında Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi'nde doldurulacak formun ardından, alacakları belge ile Kolan British Hospital’de özel fiyata check up randevusu alınabilecek. Açıklamada, kanser taraması kapsamında; kardiyoloji, üroloji ve iç hastalıkları muayenesi, tüm batım ultrason, akciğer X-Ray, Efor, EKG ve laboratuvar tahlillerinin 550 TL'ye yapılabileceği duyurularak, bilgi ve iletişim için Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne 650 01 00 (dahili 1042) ve 0533 879 95 95 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği bildirildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, anneler günü nedeniyle sağlanan indirimli check up fırsatının ilgi görmesi üzerine, yoğun talepler doğrultusunda babalar için de bir fırsat sağladıklarını belirterek, günümüzün en riskli iki hastalığı kalp krizi ve kanser hastalıklarının rutin kontrollerle kontrol altına alınarak önlenebileceğini de kaydetti. Her şeyden önce insan sağlığının önemine işaret eden Güngördü, Kolan British Hospital yetkililerine bu işbirlikleri için teşekkür ederek, bu vesile ile tüm babaların babalar gününü kutlayıp herkese sağlıklı günler diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kalbimi KoruyorProstata YenilmiyorumGirne BelediyesiKolan British Hospital
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