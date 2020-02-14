Kalavaç’ta Zeytin Üreticilerine Eğitim Verilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, 19 Şubat Çarşamba günü Kalavaç köyünde tarla günü ve gece eğitimi düzenliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çarşamba günü saat 16.00’da, Tepe bölgesindeki zeytinlik arazide üreticilerle buluşularak, zeytinlikler gezilecek ve Tarım Dairesi tarafından zeytin yetiştiriciliği, ağaçların budanması, bakımı, ve gübrelenmesi ile hastalık ve zararlılardan korunması konularında üreticilere eğitim verilecek.





Aynı gün saat 18.30’da ise Kalavaç’taki okul binasında üreticilere, yine Tarım Dairesi uzmanlarınca aynı konuda gece eğitimi verileceği, eğitimlerin, bölgedeki tüm üreticilere açık olacağı kaydedildi.