“KADINLARIMIZA BÖYLE BİR FIRSATIN VERİLMESİ GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, kadınların ekonomiye etkin katılımını sağlamak için nitelikli ve ölçülebilir iyileştirmeler yaratmak amacıyla Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi’nin Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteği ve iş birliği ile yürütmüş olduğu Dijital Dünyada Kadın Projesi kapanış etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Sibel Tatar kapanış etkinliğinde yaptığı konuşmada, ticarette masrafı azaltmak ve iş gücünü artırmak için dijital ortamın ve e-ticaretin günümüzdeki önemine işaret ederek; “Kadınlarımıza böyle bir fırsatın verilmesi gerçekten takdire şayan” dedi.

Bir kadın girişimcinin öncülüğünde ortaya konan 65 kadın kooperatifinin de dahil olduğu bir web sitesine atıfta bulunan Sibel Tatar, ülkemizde de yakın zamanda böyle bir web sitesinin yer alması temennisinde bulundu.

Pandemi sürecinde dijital ortamın öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çeken Sibel Tatar, mobil kullanıcılarının internet kullanımının yaygınlığına vurgu yaparak pazarlama ve satış konusunda dijital ortamın önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Sibel Tatar, sponsor oldukları ve destek verdikleri için başta TİKA Koordinatörü ve KTTO Kadın Konseyi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini böyle anlamlı bir proje oluşturarak kadınlara imkan yaratmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Zor koşullarda da olsalar, organize edilen eğitime katılan kadın girişimcileri kutlayan Sibel Tatar; “Umarım gelecekte bu eğitimi ticari hayatlarına katkı koyarak geliştirirler” dedi. Kadın gücünü ve ekonomideki faydasını artırmak için tamamlanan bu projenin önemini yineleyen Sibel Tatar, projenin yeni katılımcıların da yer alarak devam etmesini diledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç, projenin pandemi döneminde bir ihtiyaç olarak değil varolan ve pandemide derinleşen bir ihtiyaç olarak hayata geçtiğini belirtti.

Pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı acı reçetenin yansımalarının hem global ölçekte hem de kendi ülkemizde fazlasıyla hissedildiğini söyleyen Gürtunç, iş hayatındaki kadınlar olarak birtakım zorluklar yaşadıklarını belirtti.

TİKA Lefkoşa Proje Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş da, KKTC’de kadın odaklı projelere her zaman inandıklarını belirterek kadınlarla yapılan tüm projelerden istisnasız yüzde yüz sonuç aldıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, kadınların iş dünyasında giderek daha etkin bir yer tutması ve iş hayatının kadınların girişimleri sayesinde güç kazanmasının son derece önemli olduğunu belirterek bunun geleceği şekillendirmede de çok etkili olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından projenin tanıtım videosu gösterildi ve katılımcılara belgeleri takdim edildi.