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Kadınlar, Ev İçi Şiddeti Önleme Yasası için Meclis önünde toplandı

23 sivil toplum örgütü, “Ev İçi Şiddeti Önleme Ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Taslağı’nın ivediliğinin kabulünü istiyor ..

03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:15
Kadınlar, Ev İçi Şiddeti Önleme Yasası için Meclis önünde toplandı
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23 sivil toplum örgütünden kadınlar, Meclis önünde toplanarak, Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Taslağı’nın ivediliğinin kabulünü talep eden bir bildiri okudu. TDP Milletvekili Zeki Çeler de Meclis önüne çıkarak, gösterdikleri dayanışma için kadınlara teşekkür etti.


“FAİLİ CEZALANDIRMADA YETERSİZ KALINIYOR”
23 sivil toplum örgütü adına Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Berna Yılmazoğlu Özdoğa tarafından okunan bildiride, KKTC’de ev içi şiddet yasası olmamasından ötürü, ev içi şiddet olaylarının ceza hukukuna göre işlem gördüğü belirtilerek, faili cezalandırmada yetersiz kalındığı kaydedildi.
Ev İçi Şiddet Yasa Taslağı’nın ivedilikle ele alınması için 23 sivil toplum örgütünün güç birliği oluşturduğu ve Meclis’teki milletvekillerine hitaben de bir mektup hazırlayarak iletildiğinin aktarıldığı bildiride, “Bugün burada olmamızın nedeni Ev İçi Şiddet Yasa Taslağı’nın Meclis’in gündemine ivedilikle alınması kararının bugün yapılacak oylama sonucunda belli olacağı içindir. Bizler bir kez daha sizlerin huzurunda milletvekillerine seslenmek istiyoruz ve onların toplumun sesine kulak verecekleri inancını taşımak istiyoruz” denildi.


MİLLETVEKİLLERİNE DE MEKTUP İLETİLDİ
Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Berna Yılmazoğlu Özdoğa, milletvekillerine teslim edilmek üzere 28 Nisan Çarşamba günü Meclis Sekreterliği’ne verilen mektubu da kamuoyu ile paylaştı.
Milletvekillerine hitaben hazırlanan mektupta, Ev İçi Şiddet Yasa Taslağı’nın ivedi olarak gerekli süreçlerden geçirilmesi istenirken, kurulmuş olan Kadın Biriminin de sivil toplum örgütleri ile beraber etkin olarak çalıştırılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtildi.
Kadınların milletvekillerinden, bireylerin fırsat eşitliğini sağlayacak yasaların uygulanması için tedbirler almasını beklediğinin vurgulandığı mektupta, “Bizleri temsil eden vekillerimiz olarak ülkemizin insanını temsil etme sorumluluğunuza dayanarak, toplumun sesine kulak vererek beklentilerimizi yerine getirmeniz konusunda takipçi olacağımızı saygılarımızla bildiririz” ifadeleri kullanıldı.

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Bildirinin okunmasının ardından, Meclis önüne çıkan TDP Milletvekili Zeki Çeler, gösterdikleri dayanışmadan dolayı kadınlara teşekkürlerini iletti.
Bildiriye imza koyan örgütler, “KT Üniversiteli Kadınlar Derneği, Girişimci İş Kadınları Derneği, Kıbrıs İş İnsanları Derneği, GİAD, İş Kadınları Derneği, Ticaret Odası Kadın Girişimci Komitesi, Sanayi Odası, KT Kadınlar Birliği, Mağusa Kültür Derneği, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği, Girne Kadınlar Birliği, Girne Kadınlar Konseyi, SOS Çocuk Köyü, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu, Rotary Club Of Kyrenia Cosmopolitan, Bellapais Innerwheel Kulübü, Girne Innerwheel Kulübü, Kale Inner Wheel Kulübü, Sarayönü Inner Wheel Kulübü, Lefkoşa Yenikent Innerwheel Kulübü, Welcome to Turkish Cyprus Club” olarak açıklandı.


YASA TASLAĞI KAYAD TARAFINDAN HAZIRLANIP, TDP MİLLETVEKİLLERİ TARAFINDAN MECLİSE SUNULMUŞTU
“Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Taslağı”, kadına yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek ve toplumsal cinsiyet adaletini sağlamak adına çalışmalar yürüten Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından 25 sivil toplum örgütünün desteğiyle hazırlanıp, TDP milletvekilleri tarafından Meclis’e sunuldu.
14 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine de sunulan yasa önerisinin ivedilik görüşmesinin ise bugünkü Meclis oturumunda yapılarak oylanması bekleniyor. İvediliğin kabul edilmesi halinde öneri, ilgili komiteye giderek görüşülmeye başlanacak.
Yasa önerisi; Polis, Sosyal Hizmetler, Sağlık Bakanlığı, Yerel Yönetimler ve Eğitim Bakanlığı’nın etkin iş birliğini sağlayarak, kadına karşı şiddet ve ev içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesini öngörüyor.

 

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Son Güncelleme: 03.05.2021 11:36
Anahtar Kelimeler:
Ev İçi Şiddeti Önleme Yasası
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