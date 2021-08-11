Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Özel Sayısı yayımlandı

Yurt dışından konuk uzman editörlerin katkılarıyla gerçekleştirilen ve söz konusu alana önemli bir bilgi kaynağı oluşturacağı bildirilen özel sayıda 17 özgün makale, Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu ile yapılmış mülakat ve bir kitap eleştirisi yer almakta.

400 sayfa hacminde olan dergide Türkiye ve KKTC’nin saygın akademisyen ve uzmanlarının araştırmaları, geniş bir hakem denetleme/değerlendirme süreçlerinden sonra bilim dünyasına sunuldu.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’nin dergide yayımlanan yazısında özel sayının amacının kadınlarla ilgili çalışmaların önemini yansıtmak, üniversitenin konuya duyarlılığını vurgulamak ve bu konudaki bilimsel çalışmaların diğer araştırmacı, bilim insanları ve karar vericilere ulaşmasına imkân sağlamak olduğu belirtildi.

Nadiri ayrıca “Bu sayı, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet konusunda çalışan alan uzmanlarının katkılarıyla ilgili konuda güncel ve derginin yayın alanına giren konularda sorunları irdeleyen, tespitler yapan ve çözüm önerileri ortaya koyan değerli bir çalışma olmuştur” ifadesini kullandı.

Özel sayının hazırlanma süreci ve önemi hakkında konuşan UKÜ Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç ise “Yeryüzünde kadınlar; eşitlik mücadelesinin yanında sağlık, eğitim ve çevresel sürdürülebilirlik programlarını desteklemek ve özendirmek için sürekli bir çaba içindeler. Özel sayımızla bu çabalara ortak olarak bilim insanlarının kadının konumu, statüsü ve sorunlarına yönelik farklı bakış açılarını tartışmaya açtık” dedi.

Gerek etnografik alan araştırmalarının göstergeleri doğrultusunda gerekse de feminist perspektifler odağında kadınların yaşamsal zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğine dair yeni ışıklar tuttuklarını dile getiren Aylanç, “Farklı disiplinlerden akademisyenlerin bilim, eğitim, sanat, teknoloji ve inovasyon açısından daha iyi bir ülke inşa ederken toplumsal cinsiyet çalışmalarını nasıl birleştirdiğini göstermeye çalıştık” ifadesini kullandı.

Aylanç açıklamasında özel sayıya katkıda bulunan UKÜ yönetimine, folklor/edebiyat dergisine, konuk editör Prof. Dr. Hande Birkalan-Gedik’e de teşekkürlerini iletti.