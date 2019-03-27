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Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
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Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

27 Mart 2019 Çarşamba 17:44
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik kontrollerinde ülkede kaçak kaldıkları belirlenen ikisi Türkiyeli, 6’sı Bangladeşli ve 4’ü Pakistanlı 12 kişi yakalandı. Ülkede 2016 ile 2018 yılları arasında kaçak kaldıkları tespit edilen zanlılar bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, önceki akşam gerçekleştirilen denetimlerde Dursun Sinekçi’nin 20 Kasım 2017, Mehmet Karaburç’un 30 Ocak 2019, Johir Rayhan’ın 15 Haziran 2016, Jahangir Alam’ın 01 Ağustos 2018, Mohammad Daneskhan’ın 28 Aralık 2017, Rocky Kumar Roy’un 25 Mart 2017, Rızwan Arif’in 12 Ağustos 2017, Rehman Talib’in 12 Aralık 2018, Nadeem Ahmad’ın 09 Eylül 2016, Mirza Mobeen Baig’in 30 Ekim 2017 ve Siham Muhammed’in 28 Nisan 2016 tarihinden beridir KKTC’de herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın, ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Soyel, KKTC’de herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadan kaldıkları tespit edilen zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatılacağını, dosyalarının hazırlanabilmesi için 2 gün süre talep etti. Mahkeme, zanlılar hakkında ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için polise 2 gün süre verdi.

Anahtar Kelimeler:
GirneKacak
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