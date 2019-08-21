Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da yapılan polis kontrollerinde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlılar Sheras Ahmad ve Kelvin Runesu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Güral Kırcalılar, olayla ilgili bulguları aktardı. Kırcalılar, huzurda bulunan zanlı Sheras Ahmad’ın 21.08.2019 tarihinde Lefkoşa'da saat 00.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’ye geldiğini ve yapılan muhaceret kontrolünde adı edilenin 30.11.2018 tarihinden itibaren KKTC'de İzinsiz İkamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı Kelvin Runesu’nun 20.08.2019 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa Devlet Hastanesi'nden taburcu etme işlemleri sırasında Lefkoşa Devlet Hastanesi Amiri tarafından yapılan kontrolde öğrenci olmadığının tespit etmesi üzerine K.K.T.C' de ikamet izinsiz olduğundan şüphelenip Polis tarafından izinlerinin kontrol edilmesinin istendiğini belirtti. Polis, zanlı hakkında muhaceret işlemlerinde yapılan kontrolde zanlının 01.12.2017 tarihinden itibaren K.K.T.C'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini anlattı. Adı edilenlerin suçüstü hali gereği tutuklandığını ve KKTC’de ne maksatlarla kaldığının araştırılması gerektiğini belirtip, bu aşamada soruşturmaları salimen yürütebilmek için zanlıların poliste 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.