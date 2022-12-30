Kaçak yapılanmaya zabıta ve polisden müdahale

KAÇAK YAPILANMAYA ZABITA VE POLİSDEN MUDAHALE

Yeniboğaziçi belediyesinin halk plajı bölgesinde eski belediye başkanı döneminde bir İranlı iş adamına verilen yere başlanan ahşap yapıya plansız projesiz izinsiz olduğu için Yeniboğaziçi belediyesi zabıta ekipleri Gazimağusa adlı şube polis ekiplerinin kontrolünde durdururken olay yerine gelen mal sahibi yaptığı açıklamada benden plan proje istenmediği sadece yüklü miktarda belediyeye çek kesip bu ahşap yapıyı başlattığını iddia etti.

Zabıtalar bölümü sorumlusu sorumlusu Şevket Onbaşı ise iş adamına gerekli izinler alındıktan sonra başlanabileceğini iletti.