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İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu başkanlığındaki heyet UKÜ’yü ziyaret etti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs (İTÜ-KKTC) Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı ve Rektör Yardımcılarından oluşan İTÜ Heyeti yükseköğrenim alanında fikir alışverişinde bulunmak üzere Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

08 Temmuz 2021 Perşembe 13:39
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu başkanlığındaki heyet UKÜ’yü ziyaret etti

KKTC’de yükseköğretim alanında yapılabilecek katkılar konusunda bilgi paylaşımı yapılan görüşmede, üniversitelerin beş yıl süresince belirlenen hedefleri konusunda görüşüldü.

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UKÜ Senato Odasında gerçekleşen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Koyuncu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, yükseköğretim alanında gerçekleştirilecek çalışmalarda işbirliği yapılmasının önemine vurgu yaptı.      

Rektör Prof. Dr. Nadiri ise toplantıda yaptığı konuşmada üniversite hakkında çeşitli bilgiler vererek, UKÜ’nün planlı bir büyüme stratejisi ile geliştiğine dikkat çekti.     

Prof. Dr. Nadiri’nin ve Prof. Dr. Koyuncu’nun karşılıklı hediye takdimi sonrasında her iki üniversitenin Rektör Yardımcılarından oluşan heyetleri eşliğinde UKÜ bilimsel araştırma laboratuvarları, Mühendislik Fakültesi laboratuvarları, diş hekimliği uygulama laboratuvarları ile üniversite kampüsünde kısa bir tanıtım turu gerçekleştirildi.

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