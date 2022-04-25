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İtfaiyeden tedbir uyarısı

Yaz aylarına yaklaşırken yangın risklerinin artması dolayısıyla itfaiye tarafından halkı uyarıcı duyuru yapıldı.

25 Nisan 2022 Pazartesi 14:45
İtfaiyeden tedbir uyarısı

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şunlar yer aldı:

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“Sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonları içerisine veya yanabilecek madde ve malzemeler üzerine atmayınız. Yetkili makamdan izin ve gerekli tedbirleri almadan kesinlikle ateş yakmayınız. İş yerleri ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında, aşırı yüklenmeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız. Elektrik tesisatına aşırı yükleme yapmamak için elektrikle çalışan cihazları aynı anda devreye koymayınız. Ayrıca, fazla akım tüketen (tost makinesi, ütü, ısıtıcı, kaloriferli soba v.b.) cihazları kullanırken çoklu priz kullanmaktan kaçınınız. Bu tür fazla akım tüketen cihazları direkt elektrik fişine takarak kullanmaya özen gösteriniz. İş yeri ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, 177 Orman Yangın İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”

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Son Güncelleme: 25.04.2022 16:02
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