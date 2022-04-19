İtfaiye, yangınlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu

1 MAYIS - 31 EKİM TARİHLERİ ARASINDA GEREKLİ İZİN VE TEDBİR ALINMADAN, TEMİZLİK MAKSATLI OLSA BİLE ATEŞ YAKMAK YASAK
İtfaiye Müdürlüğü, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yangına karşı tedbirli davranılması uyarısında bulundu.
İtfaiye Müdürlüğünden yayımlanan bildiride, yangın belirtisi veya duman gözlemlendiğinde en kısa sürede 199 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 177 Orman Yangın veya 101 Sivil Savunma bilgi verilmesi gerektiği belirtildi.
Halkın dikkat etmesi gereken noktalar konusunda şu uyarılar yapıldı:
Temizlik maksadıyla asla ateş yakmayınız. Ev ve iş yerlerinizin çevresindeki otları sökerek veya sürdürerek temizleyiniz. Çıkan kuru otların kaldırılması veya elektrik telleri ile temas eden ağaçların budanabilmesi için ilgili belediyeye bilgi veriniz. Çıkabilecek yangılara karşı ilk müdahalede bulunmak amacıyla, ev ve işyerinizde bakım ve kontrolü düzenli olarak yapılan bir adet 6 kg kapasiteli çok maksatlı kuru kimyevi toz veya 3 kg kapasiteli karbondioksit tipi yangın söndürme cihazı bulundurmanız sizin faydanıza olacaktır. Kullandığınız tarımsal araçlar için 1’er adet 6 kg’lık kuru kimyevi, özel veya iş araçları için ise 1’er adet 2 kg’lık kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurmanız yararlı olacaktır. Ormanlara veya akaryakıt istasyonlarına yakın arazilerdeki ekili alanların etrafına en az 6 metre genişliğinde şerit açılması, olası bir yangının bu gibi yerlere sirayet etmesini önleyecektir. Ormanlık alanlarda bulunan ateşli piknik yapılabilecek yerlerin dışında, ateş yakıp piknik yapmayınız. Piknik alanlarında veya evlerinizde, mangal kömürlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonları içerisine veya herhangi bir yere dökmeyiniz”
Açıklamada ayrıca yangınların önlenmesine katkıda bulunmaya yönelik yapılması gerekenler de şu şekilde sıralandı:
“Katı Atık Depolama tesislerinin etrafının temizlenmesi; Hurdalık olarak kullanılan alanların ve çevresinin temizlenmesi; Sanayi bölgelerinde oluşturulan çöplük alanlarının çevresinin temizlenmesi; Bölgelerdeki çöp dökme alanlarının çevresinin temizlenmesi; Elektrik santralleri ile trafoların çevresinin ve içerisinin temizlenmesi; Yüksek Gerilim hatları altında yangın koruma şeridi oluşturulması; Likit Petrol Gaz depolama alanlarının çevresinin temizlenmesi; Yol kenarları ve refüj içlerinin temizliğinin zamanında yapılması; Yerleşim alanlarına yakın yerlerdeki arazilerin sahipleri tarafından temizlenmesi”
Bildiride, yangın söndürme çalışmalarına katılma veya yardımcı olmanın vatandaşlık görevi ve yasal yükümlülük olduğu da belirtildi.