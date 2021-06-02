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İstatistik Kurumu yetkilileri, Gazimağusa bölge muhtarları ile toplantı yaptı

Hanehalkı Bütçe Anketi’nin önemi, amacı ve sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 13:15
İstatistik Kurumu yetkilileri, Gazimağusa bölge muhtarları ile toplantı yaptı
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İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kurum, KKTC Muhtarlar Birliği Derneği’nden aldığı davet üzerine Gazimağusa bölge muhtarları ile dün Mağusa Gençlik Merkezi’nde toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Hanehalkı Bütçe Anketi’nin önemi, amacı ve sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca söz konusu anketin bir yıl süresince devam edecek olması ve anketin cevaplanma oranının yüksek olabilmesi adına alan çalışmalarında muhtarların desteği konusunda fikir birliğine varıldı.

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Toplantıya, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal,  Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz ve Mağusa Muhtarları Bölge Sorumlusu Mustafa Yeşilleme de katıldı.

Toplantıların, diğer ilçelerdeki muhtarlar ile de önümüzdeki haftalarda yapılmaya devam edileceği bildirildi.

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Son Güncelleme: 02.06.2021 14:17
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