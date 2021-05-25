İskele ve Güzelyurt arasında vitaminli işbirliği

GÜZELYURT BELEDİYESİ, İSKELE BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİNDE PORTAKAL VE PORTAKAL SUYU DAĞITTI

İLKİ İSKELE’DE GERÇEKLEŞEN VE ÜLKE GENELİNE YAYILACAK ETKİNLİKTE 50 TON PORTAKAL DAĞITILMASI HEDEFLENİYOR

SADIKOĞLU: “İSKELE VE GÜZELYURT ADA’NIN EN KÖKLÜ 2 FESTİVALİNE SAHİP”

ÖZÇINAR: “ÜLKE GENELİNDE 50 TON PORTAKAL DAĞITMAYI HEDEFLİYORUZ”

Son iki yıldır koronavirüs nedeni ile ada çapında nam salan festivallerini gerçekleştiremeyen İskele Belediyesi ile Güzelyurt Belediyesi, vitaminli bir işbirliğine imza attı. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, her yıl Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında ücretsiz olarak dağıtılan portakal ve portakal suyunu, ada genelinde ilk kez İskele’de, İskele Belediyesi Kültür Evi’nde vatandaşlara ücretsiz dağıtılması talebini İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na iletti. Söz konusu talebi memnuniyetle karşılayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a, vitaminli işbirliğinden dolayı şahsı ve İskele halkı adına teşekkür etti. Söz konusu etkinlik ise bugün (25 Mayıs) İskele Belediyesi Kültür Evi önünde gerçekleşti.

GÜZELYURT BELEDİYESİ, İSKELE BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİ’NDE PORTAKAL VE PORTAKAL SUYU DAĞITTI

Güzelyurt Belediyesi, festivallerin pandemi dolayısıyla yapılamamasından dolayı, festivaline de adını verdiği portakalları, ülke genelinde dağıtma kararı aldı. Etkinliğin ilki ise İskele’de gerçekleşti.

İskele Belediyesi Kültür Evi önünde gerçekleşen, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın da katıldığı, portakal ve portakal suyunun ücretsiz dağıtıldığı etkinliğe vatandaşların ilgili yoğun oldu. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar da maske kullanımına özen gösterdi.

SADIKOĞLU: “İSKELE VE GÜZELYURT ADA’NIN EN KÖKLÜ 2 FESTİVALİNE SAHİP”

Etkinliğin ilkinin İskele’de gerçekleştiriliyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yarım asırı deviren İskele Festivali gibi Güzelyurt Portakal Festivali’nin de ülkenin en köklü festivallerinden biri olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeni ile festivaller gibi birçok etkinliklerin ve sosyal faaliyetlerin iptal olduğunu da hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, bu durumu olumluya çevirerek, Güzelyurt’un simgesi olan portakalın ve portakal suyunun, Güzelyurt Belediyesi tarafından İskele’de ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Başkan Sadıkoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan başta Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar olmak üzere, meclis üyelerini ve emeği geçen herkesi de tebrik etti.

ÖZÇINAR: “ÜLKE GENELİNDE 50 TON PORTAKAL DAĞITMAYI HEDEFLİYORUZ”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada Güzelyurt Portakal Festivali’nin pandemi nedeni ile son iki yıldır yapılamadığına dikkat çekti. Vatandaşlara ikram edilecek portakal ve portakal suyunun dağıtımına ilk olarak İskele’den başladıklarını da ifade eden Özçınar, ülke genelinde 50 ton portakal dağıtmayı hedeflediklerini vurguladı. Belediyelerin festivallere büyük önem verdiğinin de altını çizen Güzelyurt Belediye Başkanı, pandemi nedeniyle söz konusu festivalleri düzenleyemediklerinden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Etkinliği ilk olarak gerçekleştirdikleri İskele’de, kendilerine ev sahipliği yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na da teşekkür eden Özçınar, portakal ve portakal suyundan alan vatandaşlara da afiyet olsun dileklerini iletti.