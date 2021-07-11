İskele Esnaf ve Zanaatkar Birliği arasında İşbirliği Protokolü imzalandı

Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ile İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği başkanı Serkan Kırmızı’nın imza koydukları protokolde, taraflar;

a-İEZB’ne üye firmalarda RDÜ öğrencilerinin staj yapmaları

b-İEZB üyelerinin ihtiyaç duyduğu ticari ve diğer alanlarda sözleşme hazırlamada hukuki konularda RDÜ öğretim üyelerinin İEZB üyelerine yardımcı olması

c-Ortak eğitim faaliyetlerinin ve organizasyonların düzenlenmesi ve karşılıklı olarak olanaklarından yararlanmaları

d-Bilgi ve deneyim yönünden tarafların karşılıklı işbirliği yapmaları

Konularında işbirliği yapmaları kararına vardılar

Ortak Eğitim Faaliyetlerinin Yanı Sıra Sosyal Sorumluluk Projeleri Gerçekleştirilecek

Protokol çerçevesinde, RDÜ öğrencileri için birliğe üye işletmelerde staj imkanları ve iş fırsatları yaratmak, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamak, ortak eğitim faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra, bilgi ve deneyim yönünde sektör ve eğitim kurumlarının paralelliğini sağlamak olduğu belirtildi.

Prof.Dr. Hasan Ali Bıçak: “Endüstri İşbirliğinin En Güzel Örneklerinden Birisini Gerçekleştirdik”

RDÜ Rektörü Prof.Dr. Hasan Ali Bıçak yaptığı açıklamada, akademik ve hukuksal anlamda İEZB’nin taleplerine RDÜ olarak cevap verebileceklerini, RDÜ öğrencilerinin İEZB üye işyerlerinde staj yapmaları ve ayrıca İEZB üyelerinin yazılım ve bilgisayar montaj, bakım ve onarım ile program yüklemelerinde, hukuki danışmanlık konularında yardımcı olacaklarına vurgu yaparak protokolün topluma sağlayacağı yararların önemli olduğunu söyledi. RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ayrıca yaptığı açıklamada, RDÜ’nün, yeni programlar katarak faaliyete geçecek olan Bilgisayar ve Sosyal Bilimler Yüksek Okulu ile de İEZB’nin işbirliği yapacaklarına vurgu yaptı. Ülke ekonomisi ile iş kalitesinin düzenli çalışıp üretim yapmasında mesleki eğitim ve işbirliklerinin önemini dile getiren Prof. Dr. Bıçak eğitim ve endüstri işbirliğinin en güzel örneklerinden birisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Serkan Kırmızı: "Toplumun Tüm Kesimleri İle İşbirliğine Önem Veriyoruz"

İEZB başkanı Serkan Kırmızı ise yaptığı açıklamada, birlik olarak toplumun tüm kesimleri ile işbirliğine önem verdiklerini söyledi. Ayrıca RDÜ’nün işletme ve diğer alanlarda ihtiyaç duyacağı teknik desteğe de hazır olduklarına vurgu yaparak işbirliği protokolünden esas kazançlı çıkacak olanın toplum olacağını söyledi. RDÜ Meslek Yüksek Okulu çalışmaları ile sürekli eğitim merkezi çatısı altında da İEZB olarak destek olacaklarına vurgu yapan İEZB başkanı Serkan Kırmızı endüstri ile eğitimin entegrasyonu ile oluşacak işbirliklerinin mesleki eğitim alanında önemine işaret etti.

İEZB Mesleki Eğitim Merkezi Binası İçin “Bir Basamakta da Sen Ol”

Kırmızı ayrıca, İskele Mesleki Eğitim Okulunun temelinin atılma çalışmalarını hızlandırdıklarını, 10 sivil toplum örgütü, 8 Belediye ve çok sayıda iş insanının desteğini aldıklarını söyledi. Kırmızı, Kıbrıs Türk Halkının da desteğine ihtiyaç duyduklarını bölgede inşa edilecek İEZB Mesleki Eğitim Merkezi binası için SMS bağış kampanyasına “Basamak” yazıp 5858’e kısa mesaj göndererek “Bir Basamakta da Sen Ol” çağrısını yineledi.

İmzaların atılmasından sonra protokoller karşılıklı olarak taraflar arasında teati edildi. Protokol imza töreninde her iki taraf heyetleri de hazır bulundu.