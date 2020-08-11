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İskele'de TKP-YG İlçe Başkanlığı'na Kemal Yıldız seçildi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) İskele İlçe Örgütü 2. Olağan Kongresi geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşti.

11 Ağustos 2020 Salı 10:41
İskele'de TKP-YG İlçe Başkanlığı'na Kemal Yıldız seçildi
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TKP-YG’den yapılan açıklamaya göre 18.00’de İskele ilçe binasında başlayan kongrenin Divan Başkanlığını Genel Sekreter Mehmet Davulcu, Divan Kurulu üyeliklerini Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip ile Büşra Akdağ yaptı.  
Dr. Burhan Nalbantoğlu, Ziya Rızkı, Tahsin Mertekçi, Sonay Adem, Osman Kızılova ve İbrahim Koreli'nin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuyla devam eden kongrede konuşan Genel Başkan Mehmet Çakıcı, halkın dövizin hızla yükseldiği zor bir dönemden geçtiğini belirterek, özellikle emekçi kesimlerle esnafın bundan yara aldığını söyledi. 
Hükümetin tedbir almaktan bahsederken, emekçi kesim ve esnafı korumaya yönelik özel bir önerisinin olmadığını söyleyen Çakıcı, yıllardır birinci sektör olarak görülen turizmin tüm dünyada giderek gerilediğinin görüldüğünü, eğitim sektörünün de bunu takip ettiğini ifade etti.
TKP-YG olarak 2018 seçim manifestosunda yer verdikleri tarım reformu içerisinde tarım teşviklerinin adil dağıtımı ve önerileri sıkça anlattıklarını kaydeden Çakıcı, yapılan önerilerin o dönemde önemsenmediğini, gelinen aşamada ise eksikliğinin net olarak görüldüğünü söyledi. Mehmet Çakıcı, ülkede tarım reformu olsaydı, çok büyük adımların atılabileceğini, küçük ve orta hayvancı, çiftçi ve esnafın daha çok yararlanacağını söyledi. 
Çakıcı, "Bankalar Birliği’nin yapmadığı, hükümetin de cesaret gösteremediği sadece maliyet hesabı yapılarak faizlerin yeniden düzenlenip kriz döneminde kar edilmemesi sağlanabilirdi" dedi. 
Mehmet Çakıcı konuşmasında,  çözüm, barış, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü noktalarında her türlü işbirliğine, diyalog kurma çağrılarına açık oldukları mesajını verdi. “TKP'nin geleneğinden gelen insanlar olarak bizimle yürümek isteyen insanlara birlikte yürüyemeyiz” demenin siyasi anlayışlarına aykırı bir durum olduğunu belirten Çakıcı, bundan kaçmak gibi bir niyetlerinin söz konusu bile olamayacağını kaydetti. 

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Mehmet Çakıcı, Lefkoşa, Mağusa kongrelerini tamamladıklarını, İskele kongresini yapmak üzere toplandıklarını, yakın zamanda Girne, Güzelyurt ve Lefke'de ise hazırlık çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde kurultaya gitmeyi planladıklarını söyledi. 2018 yılından çok daha güçlü ve kararlı olduklarını kaydeden Çakıcı, diğer partilerin yaptıkları görüldüğü için TKP-YG'nin arayış içinde olan yurttaşlar için güvenilir bir adres olduğunu söyledi. 
Kongrede konuşan Genel Sekreter Mehmet Davulcu ise, toplumdaki en büyük sıkıntının alternatifsizlik olduğunu ifade ederek, siyasi iktidarların birinin gidip diğerinin geldiğini, “birbirinin kopyası iktidarların oluştuğunu” söyledi. 
Gazimağusa İlçe Örgütü Başkanlığına seçilen Kemal Yıldız da yaptığı konuşmada, TKP geleneğinden gelen biri olarak hiç bir zaman geri adım atmadan yollarına devam ettiklerini söyledi. 2018 seçim dönemine yeniden kurulan bir parti olarak girdiklerini ve buna rağmen oransal olarak başarı elde ettiklerini kaydeden Yıldız, yapılan gönül ve fikir birliktelikleriyle başarı noktasına ulaşacaklarına inanç belirtti. 
Raporların görüşülüp aklanması sonrasında yapılan seçimlerde İskele İlçe Örgütü Başkanlığına Kemal Yıldız seçilirken, İlçe Yönetim Kuruluşu şu isimlerden oluştu: “Selma Şen, Zhongchun Beyaz, Zübeyde Güneş , Esma Kızıl, Mehmet Gören, Niyazi Orkoz, Tansel Metni, Kemal Sanlı, Bayram Bingöl, Yaşar Kızıl. Yedek üye: Mehmet Polat”
Disiplin Kurulu ise; “Musa Özmusaoğlu, Salih Emiroğluları, Hüseyin Can ve Yedek üye: Gökhan Gören; İlçe denetçileri ise: Öcal Musaoğlu, Azat Kızıl'dan” oluştu.

 

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Son Güncelleme: 11.08.2020 10:49
Anahtar Kelimeler:
TKPYG İlçe BaşkanlığıKemal Yıldız
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