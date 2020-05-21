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İskele Cuma Pazarı yarın kurulacak

21 Mayıs 2020 Perşembe 17:48
İskele Cuma Pazarı yarın kurulacak
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BELEDİYELER UYULMASI GEREKEN KURALLARI AÇIKLADI
İskele Belediyesi, Covid-19 salgını süresince kapalı olan ancak yarın itibariyle yeniden kurulacak olan Pazar Yeri ile ilgili uyulması gereken kuralları açıkladı. 
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi, hem pazarcılara hem de vatandaşlara, kurallara uyması çağrısı yaptı.  
İskele Belediyesi’nin İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşların Pazar yerine ulaşımını sağlamak için yaptığı seferler ise Covid -19 salgını tedbirleri kapsamında ikinci bir uyarıya kadar hizmet vermeyecek. 
Vatandaşların, Ecevit Meydanı’nda bulunan Cuma Pazarı’na giriş ve çıkışları tek bir noktadan, İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nun yanından sağlanacak. Beldiye Zabıta Birimi gün boyu alanda denetim yapacak.  Kontrollü girişi sağlayacak olan ekip, daha önceden giriş ve çıkış yapılan yerleri ise giriş ve çıkışlara kapatacak. 
İskele Belediyesi Sağlık Birimi de Cuma Pazarı’nda stand kuracak, Covid-19 salgını ile ilgili bilgilendirici broşürler, maske dağıtacak ve girişe el dezenfektanı yerleştirecek. 

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Açık Pazarda Covid-19 salgını nedeniyle uyulması gereken kurallar ise şöyle; 
“Tezgâh kuracak tüm esnaf; kendi maske ve eldivenlerini bulunduracak ve belirli aralıklar ile maskesini değiştirecek.
Kurulacak her tezgah arasında 1,5 metre mesafesi sağlanacak. Aradaki boşluklar vatandaşın giremeyeceği şekilde kasa veya bantlar ile kapatılacak.
Alışveriş yapmaya gelen vatandaşın kullanması için her tezgâhta el dezenfektanları ve eldiven bulundurulacak.
Yiyecek ve içecek satışı yapan esnaf oturma alanını açmadan paket servis şeklinde satış yapabilecek.”
 

Son Güncelleme: 21.05.2020 18:31
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