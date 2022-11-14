İskele Belediyesi Yarın Bazı Kutlamaları İptal Etti

İskele Belediyesi, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları programında yer alan halk dansları gösterileri, fener alayı ve Cumhuriyet yürüyüşünde bando ve ışıklı dans gösterilerinin Taksim Meydanı'ndaki hain terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde yarın saat 10.00’da İskele’de düzenlenecek tören programında değişikliğe gidildiği kaydedildi.
Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde İstanbul Taksim’de meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden canlar düşünülerek yapılan değişiklikte törende izaz ikram kısmının da olmayacağı belirtildi.