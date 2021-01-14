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İskele Belediyesi Halk Plajı’nda mikrobiyolojik veya kimyasal bir kirliliğe rastlanmadı

İskele Belediyesi, dün (13 Ocak) İskele Belediyesi Halk Plajı’na ait denizde kirlilik olabilir endişesi ile bir sosyal medya platformunda paylaşılan fotoğraflardan yola çıktı, vakit kaybetmeden deniz suyu analiz tahlili yaptırdı.

14 Ocak 2021 Perşembe 12:10
İskele Belediyesi Halk Plajı’nda mikrobiyolojik veya kimyasal bir kirliliğe rastlanmadı
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Analizlerde mikrobiyolojik veya kimyasal herhangi bir kirliliğe rastlanmadığı gibi temel su kalitesi parametreleri, Doğu Akdeniz deniz suyu kalite parametreleri ile uyumlu bulundu.

ALANINDA UZMAN KİŞİLER SUDAN ÖRNEKLER ALARAK TAHLİL YAPTIRDI

İskele Belediyesi, İskele Belediyesi Halk Plajı’nın hemen yanında denize akan Haravgi Deresi’nde kirlilik şüphesi üzerine harekete geçti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, söz konusu durumu DAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi ve Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Başkanı Yar. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek ile paylaştı. Görüşüne başvurulan Yar. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek de vakit kaybetmeden söz konusu bölgeye DAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Görevlisi ve Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Personeli Bilim Uzmanı Hasan Deniz Akbora ile birlikte gelerek incelemelerini yaptı ve kirlilik şüphesi olan sudan ve kontrol amaçlı olarak daha temiz görünen iki noktadan da örnekler aldılar.

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“İSKELE BELEDİYESİ HALK PLAJI’NDA MİKROBİYOLOJİK VEYA KİMYASAL BİR KİRLİLİĞE RASTLANMADI”

DAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi ve Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Başkanı Yar. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, dün aldıkları tahlil örneklerinin sonuçlarını ise bugün (14 Ocak)İskele Belediyesi ile paylaştı. DAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyolojik Bilimler Bölümü laboratuvarlarına götürülen su örneklerine mikrobiyolojik ve temel su kalitesi parametreleri ve akut etkiye sahip toksik kimyasallar açısından analizler yapıldığına dikkat çekildi. Sonuç olarak ise mikrobiyolojik veya kimyasal herhangi bir kirliliğe rastlanmadığı gibi temel su kalitesi parametrelerinin Doğu Akdeniz deniz suyu kalite parametreleri ile uyumlu bulunduğuna dikkat çekildi.

“SÖZ KONUSU GÖRÜNTÜ PROTEİN PARÇALANMASINDAN KAYNAKLI”

Yar. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek açıklamasında deniz kenarı ve dere girişindeki köpüklenmeyle ilgili de bilgi verdi. Söz konusu köpüklenmenin deniz içinde yaşayan mikroskobik canlıların (fitoplankton ve zooplankton) bünyesinde bulunan protein yapıların aşırı dalga etkisi altında parçalanması ile oluştuğuna dikkat çekti. Çiçek açıklamasında ayrıca ‘olayın gerçekleştiği 13/01/2021 tarihinde deniz oldukça dalgalı olup, köpüklenmeye yol açması beklenen bir durumdur ve daha önceki yıllarda da (2014, 2018) gerek yazılı gerek sosyal medyada açıklamalar yapılmıştır’ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İskele Belediyesi Halk PlajıBurak Ali çiçekHasan Deniz Akbora
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