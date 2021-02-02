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İskele Belediyesi dezenfekte çalışmalarını iki katına çıkardı

İskele Belediyesi pandemi ile mücadelesini sürdürüyor. 

02 Şubat 2021 Salı 15:00
İskele Belediyesi dezenfekte çalışmalarını iki katına çıkardı
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İskele Belediyesi, son 1 aydır, özellikle halkın yoğun olarak uğradığı noktaları belli periyotlarla ilaçlayan İskele Belediyesi, pandemi ile mücadelesini sürdürüyor. 

MARKET, ECZANE, KASAP GİBİ NOKTALAR DÜZENLİ OLARAK İLAÇLANIYOR
Belediye’den verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi İlaçlama Birimi; halkın yoğun olarak ziyaret ettiği bölgeler başta olmak üzere İskele ve köylerinde düzenli olarak dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. 
Covid-19 salgınına karşı, 2020 Mart ayından bu yana aldığı tedbirlerini, aralıksız sürdüren İskele Belelediyesi İlaçlama Birimi, sokağa çıkma yasağında, İskele’de açık olan devlet daireleri, kurum ve kuruluşların yanı sıra 17 köyde de dezenfekte çalışması yapıyor. 

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İlaçlama Birimi, Sokağa çıkma yasağının devam ettiği şu günlerde halkın temel ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlamak için açık olan, market, eczane, kasap, paket servis yapan restoran gibi işletmeleri dezenfekte ediyor.  

SADIKOĞLU: “DEZENFEKTE ÇALIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRDIK”
Üzerimize düşen sorumlulukları büyük bir özveri ile yerine getirmeye çalışıyoruz diyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, devamında şunlara yer verdi: “İskele Belediyesi’nin almış olduğu önlemler tek başına tabii ki yeterli değil. Vatandaşların da yerine getirmesi gereken önlemler var. Maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve kişisel temizliğe dikkat edilmeli. Genel olarak ülkemizin tamamında yerel olarak da tüm belediyelerin önlem çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İskele ve köylerinin her noktasında dezenfekte çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. İskele Belediyesi olarak bizler de bölgemizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz, bu riskli günlerde kişisel temizliklerine ve hijyene çok özen göstermeleri, ayrıca kalabalık ortamlardan uzak durmalarıdır.”

 

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Son Güncelleme: 02.02.2021 16:28
Anahtar Kelimeler:
Dezenfekte çalışmalarıİskele Belediyesi
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