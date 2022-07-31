İskele Belediyesi 3. Deniz Festivali başlıyor

İskele Belediyesi 3. Deniz Festivali, 5 Ağustos Cuma günü başlıyor. Üç gün sürecek festival, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda düzenlenecek.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı Festival’de yapılacak yarışmalar için kayıtlar başladı.

- Açılış Konseri Fikri Karayel’den

İskele Belediyesi’nin pandemiden dolayı verdiği aranın ardından bu yıl 3.’sünü düzenleyeceği Deniz Festivali, 5 – 6 – 7 Ağustos tarihlerinde İskele Belediyesi Halk Plajı’nda yapılacak. 5 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da dans gösterileri ile başlayacak 3. Deniz Festivali, saat 22.00’da yerli sanatçı Fikri Karayel’in vereceği konserle devam edecek.

Deniz Festivali’nde 6 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00’da Çağdaş Aydaş, 7 Ağustos Pazar günü saat 22.00’da ise Grup Rast, müzikseverlerle buluşacak.

Festivalde Yağlı Direkten Bayrak Kapma ve Dalma Yarışması, Uçurtma Şöleni, Kumdan Heykel Yarışması gibi etkinlikler yapılacak.