İskele Belediye mezbahasında tedbirler artırıldı

MEZBAHA 31 TEMMUZ VE 1 AĞUSTOS’TA AÇIK OLACAK

MEZBAHAYA MASKESİZ GİRİŞLER YASAK

İskele Belediyesi, Covid-19 salgını dolayısıyla, kurbanların daha sağlıklı bir ortamda kesilmesine olanak sağlamak için mezbahada bir takım önlemler aldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Kurban Bayramının 1. günü olan 31 Temmuz Cuma ve 2. günü olan 1 Ağustos Cumartesi 08.00-16.00 saatleri arasında açık olacak Mezbahaya gelecek vatandaşların maskesiz girişlerine izin verilmeyecek.

İskele Belediyesi’ne ait Mezbahaya ulaşmak isteyenler 0548 810 11 62 numaralı telefondan Firuz Aykan’ı arayabilecek.

Mezbaha ile ilgili alınan önlemler ise şöyle;



Veteriner Hekim tarafından kontrolü yapılan kurbanlıklar, kesimhaneye alınabilecek.Olası bir kalabalığın önüne geçmek için kesimhanede işlemler sıra numarası ile yapılacak. Söz konusu sıra numarası gelen vatandaşlar mezbahaya alınabilecek.Sivil vatandaşlar, mezbaha içerisinde, kurbanlıklarının kesimini kendileri yapamayacak, kesimler, görevli kasaplar tarafından yapılacak.Et tartı işlemleri de kesimhanede yapılmayacak