Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1177
ALTIN
487.490
DOLAR
7.8780
STERLİN
10.3082
EURO
9.2864
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
Gerçek seçim şimdi
Gerçek seçim şimdi
Evde ölmenin riski
Evde ölmenin riski
Özersay’ın sahnesi sona erdi
Özersay’ın sahnesi sona erdi
banner376

İşçilere yatırılan katkının işveren hesaplarına yatırılmasına tepki!

Bıçaklı: “Bu yanlışın düzeltilmesi için yasal haklarımızı kullanacağız”

13 Ekim 2020 Salı 10:43
İşçilere yatırılan katkının işveren hesaplarına yatırılmasına tepki!
banner337
banner351

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, bu aydan itibaren işçilerin hesabına yatan katkıların işverenlerin hesabına yatması yönündeki hükümet kararıyla ilgili yasal haklarını kullanacaklarını belirtti.

Bıçaklı yazılı açıklama yaparak, hükümetin söz konusu kararını eleştirdi.

Bıçaklı, pandemi nedeniyle işyerleri kapanan ve ciddi şekilde ekonomik sıkıntı yaşayan işçilere İstihdam Destek Merkezi Fonundan (İDM) katkı amaçlı bin 500 TL’nin, işçilerin göstermiş oldukları banka hesaplarına üç ay süreyle yatırıldığını anımsattı.

banner341
Paranın yeterli olmadığını, işçilerin aileleri ile birlikte “açlığa mahkum edildiğini” savunan Bıçaklı, şöyle devam etti:

“Bu yetmezmiş gibi şimdi de hükümet kararı ile bu aydan itibaren bugüne kadar işçilerin hesabına yatan bin 500 TL katkılar, işverenlerin hesabına  yatacak ve işverenler bu katkıyı çalışanlara arzu ettikleri gibi verebilecekler. Hükümet edenler bir kez daha sermaye ile birlikte ortak hareket ederek çalışanların alacağı üç kuruş paraya da el koymuş oldular. Ve bu uygulama ile çalışanlar ve aileleri resmen açlığa mahkum edilmiş oldu.”

Bıçaklı, TÜRK-SEN’in çalışanlara yapılan bu “haksızlığın” takipçisi olacağını ve bu “yanlışın” düzeltilmesi için yasal haklarını kullanacağını belirtti.



 

banner360
Son Güncelleme: 13.10.2020 11:26
Anahtar Kelimeler:
Türksenİşçilere Yatırılan Katkının Işveren Hesaplarına Yatırılmasıİşçilere Yatırılan Katkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak
Tatar CTP’de…
Tatar CTP’de…
Türk Birliği Dayanışma Derneği'nden öğrencilere 30 tablet
Türk Birliği Dayanışma Derneği'nden öğrencilere 30 tablet
HP seçim sonuçlarını değerlendiriyor
HP seçim sonuçlarını değerlendiriyor
Standardizasyonun tüketicinin korunması açısından önemi
Standardizasyonun tüketicinin korunması açısından önemi
TKP-YG Akıncı’yı destekleyecek
TKP-YG Akıncı’yı destekleyecek
TDP bu akşam genişletilmiş MYK toplantısı yapıyor
TDP bu akşam genişletilmiş MYK toplantısı yapıyor
10 Ayda 5 gönüllü hastalara umut oldu
10 Ayda 5 gönüllü hastalara umut oldu
YDP parti organları toplanacak
YDP parti organları toplanacak
DP MYK bu akşam toplanacak
DP MYK bu akşam toplanacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim