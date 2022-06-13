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İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Bir Dönem Daha Güvenç Yüksel

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Bir Dönem Daha Güvenç Yüksel

13 Haziran 2022 Pazartesi 09:45
İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Bir Dönem Daha Güvenç Yüksel

 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-Bir’de) önceki gün olağan genel kurul toplantısını yaptı, toplantıda başkanlığa tek aday başkan Güvenç Yüksel oldu ve üyelerin onayını aldı.

İSG-Bir’den verilen bilgiye göre toplantı 11 Haziran Cumartesi KTMMOB lokalinde yapıldı. İSG-Bir başkanlığına tek aday Güvenç Yüksel yeniden oy birliği ile başkan seçildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada Güvenç Yüksel, iş sağlığı ve güvenliği kavramına yabancı bir toplumda bilinç oluşturmak, devlet ve özel sektör başta olmak üzere her kesimi İş Sağlığı ve Güvenliğinin hayati önem arz ettiği konusunda uyarmak ve harekete geçirmek için kısıtlı imkânlara rağmen elinden gelenin en iyisini yaptığını belirtti.

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 Faaliyet raporu ve mali raporun onaylandığı genel kurul toplantısında yetkili kurullarda görev alacaklar da belirlendi.

İSG-Bir Yönetim Kurulu: Özge Özbekoğlu, Mete Keleş, Fatoş Anter, Uğur Ergün, Gülcan Kulle Yalınca, Zeliş Demirkıran, Mustafa Sarıgül (yedek Üye) ve Hatice Tüzel (Yedek üye).

Denetim Kurulu: Niyazi Hepgüler, Birgül Beyatlı, Hasan Özyel (yedek üye).

Disiplin Kurulu: Aziz Gürpınar, Tunç Adanır, Tezel Baykent, Damla Sarper Karadeniz (yedek üye)

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Son Güncelleme: 13.06.2022 09:50
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