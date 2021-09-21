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İnşaat Mühendisleri Odası'dan projeler adı altında yapılanların amacının farklı olduğu iddiası

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, “Külliye” projesini yapabilmek adına yerli insan kaynakları ve kurumların hiçe sayılarak, yurt dışından getirilen mimar ve mühendislerin vatandaş yapıldığını savundu.

21 Eylül 2021 Salı 10:15
İnşaat Mühendisleri Odası'dan projeler adı altında yapılanların amacının farklı olduğu iddiası

İnşaat Mühendisleri Odası, konunun ne proje, ne vize, ne de inşaat uygulamaları olduğunu belirterek, oda olarak Kıbrıs Türk insanı adına gereken her platformda mücadeleyi yükselterek devam ettireceğini bildirdi.

Oda başkanı Gürkan Yağcıoğlu yazılı açıklamasında, ülkede yapılan icraatların “topluma hizmet gibi” sunulmasının büyük bir yanılgı olduğunu, asıl hedefin; “Kıbrıs Türk Toplumunun Yok Oluş Projesinin hayata geçmesi” olduğunu öne sürdü.

“Başbakan Ersan Saner hükümetinin, ülke yasalarını bertaraf edebilmek için anlamsız gerekçelerle vatandaşlık verdiğinin görüldüğünü” savunan Yağcıoğlu, şöyle devam etti:

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“Külliye projesini yapabilmek adına yerli insan kaynaklarını ve kurumlarını hiçe sayarak yurt dışından gelen mimar ve mühendisler vatandaş yapılmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası olarak, konunun ne proje, ne vize, ne de inşaat uygulamaları olduğunun altını çizmek isteriz.

Mesele; bir toplumun tüm varlık ve kurumlarıyla yok edilişidir. Bunun en acı tarafı da uygulamanın en başında KTMMOB üyesi Sn.Ersan Saner’in oluşudur. Kıbrıs Türk Toplumu tarihi boyunca çeşitli dönemlerde çeşitli olaylar karşısında direnmiştir. Ama ilk kez bu kadar iç’ten ve merkezden darbelenip hançerlenmektedir.

Ancak bugün bu topluma bunları yapanlar bilmelidirler ki projenin ikinci ayağı da kendilerinin yok sayılıp bertaraf edilmesi olacaktır.”

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Son Güncelleme: 21.09.2021 10:37
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