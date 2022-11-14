banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İlkokul öğretmenini taciz eden şahıs tutuksuz yargılanacak!
İlkokul öğretmenini taciz eden şahıs...
Çalıştıkları yere ihanet etmişledi!
Çalıştıkları yere ihanet etmişledi!
Zanlılar 7 gün tutuklu kalacak!
Zanlılar 7 gün tutuklu kalacak!
Elini kırıp kulak memesini kesmişlerdi! Karar açıklandı!
Elini kırıp kulak memesini kesmişlerdi!...
Töre'den 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajı
Töre'den 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı...
banner404

İlkokul öğretmenini taciz eden şahıs tutuksuz yargılanacak!

14 Kasım 2022 Pazartesi 13:13
İlkokul öğretmenini taciz eden şahıs tutuksuz yargılanacak!

 Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Taciz, Rahatsızlık ve Sarhoşluk” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan Selçuk Özerdem dün teminat
amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Selçuk Özerdem Lefkoşa'da meydana gelen “
Cinsel Taciz, Rahatsızlık ve Sarhoşluk ” suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 10. 11. 2022 tarihinde saat 07. 30 raddelerinde Lefkoşa'da Ortaköy bölgesi Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir ilkokulun dış avlusu içeresinde Lefkoşa'da sakin Selçuk Özerdem’in ( E -46) kullanımında bulunan HM 977 plakalı araç içerisinde ve nefesinde 142 mig alkol tesiri altında olduğu bir esnada cinsel davranışla giymekte olduğu kot pantolon üzerinden cinsel oranını okşamak sureti ile o esnada orada bulunan ve konu ilkokulda görev yapan kadın öğretmenin taciz olmasına sebep olduğunu
anlattı. Polis, adı edilenin suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis zanlının davaları sonuçlanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayıp, 35 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 250’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber) 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalıştıkları yere ihanet etmişledi!
Çalıştıkları yere ihanet etmişledi!
Zanlılar 7 gün tutuklu kalacak!
Zanlılar 7 gün tutuklu kalacak!
Elini kırıp kulak memesini kesmişlerdi! Karar açıklandı!
Elini kırıp kulak memesini kesmişlerdi! Karar açıklandı!
Töre'den 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajı
Töre'den 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajı
Rutin avcı kontrolleri gerçekleştirildi!
Rutin avcı kontrolleri gerçekleştirildi!
Girne'de 8,029 TL değerinde hırsızlık!
Girne'de 8,029 TL değerinde hırsızlık!
Demirhan'da hırsızlık!
Demirhan'da hırsızlık!
CTP günü kurtarmak yerine yarını düşünmeli…
CTP günü kurtarmak yerine yarını düşünmeli…
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık trafik raporu açıklandı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim