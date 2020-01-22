“İkinci tura yakınız”

KIBRIS MANŞET-ÖZEL

Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde YDP’nin adayı Genel Başkan Erhan Arıklı oldu.

Dün akşam toplanan YDP Parti Meclisi oybirliğiyle Arıklı’nın adaylığını onayladı. Adaylığı kesinleşen Arıklı KIBRIS MANŞET’e şu değerlendirmede bulundu:

“Partim bu onurlu görevi bana tevdi ettiği için oldukça memnun, huzurlu ve duyguluyum. Bu bir görev. Bu görevi layıkı ile yapmak için gece gündüz çalışmak gerekiyor. Büyük fedakarlık isteyen bir görev bu. Seçim gününe kadar ben ve ekibim hatta bütün partim sokakta olacağız.Adeta seferberlik ilan edeceğiz. Doğru diğer adaylar gibi harcayacak paramız yok.Büyük ve şaşalı bir kampanya yürütemeyeceğiz. Ama bu dezavantajı bile avantaja çevireceğiz..Herkes, her partili gönlünü, alınterini,emeğini ortaya koyacak. Bu sebeple tüm gönüldaşlarımızı bir gönül seferberliğine çağırıyoruz...”

İKİNCİ TURDA PARTİ POLİTİKASI NE OLACAK

Öncelikli hedefimiz ikinci tura kalmak olacak. 7500 civarında bir üyenin gönül seferberliği başlatarak sahada çalışması halinde çok rahat ikinci tura kalabileceğimi hesap ediyoruz. Şayet kalmazsak partimizin genel değerlendirmesi, şayet sayın Akıncı ikinci tura kalırsa, koşulsuz bir şekilde onun karşısındaki adayı destekleyeceğiz.