İKD ve Creditwest Bank’ın işbirliği ile hayata geçen “İş Fikrim” proje yarışmasını kazananlar açıklandı

5 KADINA ÖDÜL, TÜM PROJE KATILIMCILARINA KATILIM SERTİFİKASI VERİLDİ

Kadının ekonomideki yerini güçlendirmek ve bu sürecin sürdürülebilir olabilmesini sağlamak amacıyla İş Kadınları Derneği (İKD) ve Creditwest Bank’ın işbirliği ile hayata geçen “İşte Fikrim” Proje Yarışması’nda kazanan projeler açıklandı.

Ödül töreni saat 18.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde Başbakan Ersin Tatar, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy , bazı milletvekilleri ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Ödül töreninde İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Başbakan Ersin Tatar birer konuşma yaptı; ardından ödüler ve tüm proje katılımcılarına katılım sertifikaları ile Creditwest Bank tarafından hediyeler verildi.

EKİNGEN

İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, törende yaptığı konuşmada, girişimciliğin ne demek olduğunu anlattı ve yarışmaya katılan tüm projelerin çok değerli olduğunu söyledi.

Katılımcıların törenden iyi bir motivasyonla ayrılmasını isteyen Ekingen, “çalışmaya devam edin” dedi ve gelecek yıl, bu yılki kazananlar katılamayacağı için katılımcıların daha fazla şansları olacağını söyleyerek, katılımcıların yeniden yarışmaya müracaat etmesini önerdi.

ZAHEER

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer de konuşmasında, Creditwest Bank olarak toplumsal ve ekonomik kalkınma ve bu sürecin sürdürülebilir olabilmesi için kadınların iş gücünde etkin bir şekilde yer almasını önemsediklerini kaydetti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, kadınların değerinin parayla ölçülemeyeceğini söyledi, kadınların yaptığı işlerin daha güvenilir ve başarılı olduğunu kaydetti.

Tatar, bu ödüllerin verilmeye devam etmesi için CreditwestBank’ın para vermeye devam etmesini de istedi.

ÖDÜL ALANLAR…

Bu yılki jüri üyeleri, İş İnsanı Semra Erel, Ekonomist Fatma Coşar Kınış, Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler, İş Kadınları Derneği adına Akıle Gamze Hastunç ve Creditwest Bank adına Ticari Krediler Müdürü Özlen Paralik kazananları belirlemek için Haziran ayında birden fazla toplantı düzenledi.

2’nci İşte Fikrim Proje Yarışmasında, geri dönüşüm kağıdında tohum üretimi ile Necla Ecem Kızıl Creditwest Bank tarafından 15 bin TL, Pembe Savaş “Karavan Kafe” projesi ile 10 bin TL, Müzik Okulu projesi ile Alev Öykün 10 bin TL hibe ödülüne layık görüldü.

Elma Şekeri projesi ile Naziyet Uğuroğlu ve Kıbrıs’a özgü ürünler ile Yaşan Ertankan ise projelerinde başvurdukları miktar kadar 1 yıl geri ödemesiz ve 1 yıl faizsiz kredi olanağı kazandı.

Yarışmaya kendi işinde çalışmakta olan ve işini veya işyerini geliştirmek isteyen kendi işini kurmayı hedefleyen ya da amatör bir tarz ile işini yapan ve profesyonelleşmek isteyen 48 kadın başvuru yapmıştı.