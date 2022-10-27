banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri...
‘Karadeniz’e Direkt Uçuş Eylemi’
‘Karadeniz’e Direkt Uçuş Eylemi’
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Havan atışları nedeniyle girişin yasaklandığı bölgeler duyuruldu
Havan atışları nedeniyle girişin yasaklandığı...
Saatler 30 Ekim'de geri alınacak
Saatler 30 Ekim'de geri alınacak
banner405

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

27 Ekim 2022 Perşembe 18:23
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Komite, gündeminde bulunan “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı” ve “65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite, ilk olarak ele aldığı Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı hakkındaki çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına görüş belirtmek üzere davetli olarak, Tarım Bakanlığı, Ticaret Dairesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Gıda Mühendisleri Odası’ndan yetkililer katıldı.

Komite, KKTC Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı üzerindeki genel görüşmesini tamamladı, Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’tan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Karadeniz’e Direkt Uçuş Eylemi’
‘Karadeniz’e Direkt Uçuş Eylemi’
Mersinlik Yangınıyla İlgili Araştırma Komitesi Toplandı
Mersinlik Yangınıyla İlgili Araştırma Komitesi Toplandı
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Havan atışları nedeniyle girişin yasaklandığı bölgeler duyuruldu
Havan atışları nedeniyle girişin yasaklandığı bölgeler duyuruldu
Saatler 30 Ekim'de geri alınacak
Saatler 30 Ekim'de geri alınacak
Cumhurbaşkanı Tatar bu akşam Alanya’ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Tatar bu akşam Alanya’ya gidiyor
Girne’de Yangın!
Girne’de Yangın!
Yumurtaya zam geldi!
Yumurtaya zam geldi!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim